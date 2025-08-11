તુર્કીમાં 6.1 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, ઇસ્તંબુલ સુધી ધરતી ધ્રુજી

રવિવારે તુર્કીના ઉત્તરપશ્ચિમ પ્રાંત બાલિકેસિરમાં 6.1 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. ભૂકંપનું કેન્દ્ર સિંદિરગી હતું અને તેના આંચકા 16 મિલિયનથી વધુ વસ્તી ધરાવતા ઇસ્તંબુલ શહેર સુધી લગભગ 200 કિલોમીટર દૂર અનુભવાયા હતા. તુર્કીની ડિઝાસ્ટર એન્ડ ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ભૂકંપ પછી ઘણા આંચકા આવ્યા હતા, જેમાંથી એકની તીવ્રતા 4.6 હતી. એજન્સીએ નાગરિકોને ક્ષતિગ્રસ્ત ઇમારતોમાં પ્રવેશ ન કરવા અપીલ કરી છે.
Additional footage shows the tremors from the M6.1 earthquake that struck western Turkey, filmed in Kalemoğlu Village.
સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ભૂકંપના કેન્દ્ર સિંદિરગી શહેરમાં એક ઇમારત ધરાશાયી થઈ હતી. તુર્કી મોટી તિરાડોની ટોચ પર સ્થિત છે અને અહીં વારંવાર ભૂકંપ આવે છે.
A strong quake hit Balıkesir Province, collapsing at least 10 buildings in Sındırgı District, according to the mayor. Rescue efforts are underway.
સિંદિરગી ભૂકંપનું કેન્દ્ર હતું
ડિઝાસ્ટર એન્ડ ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ પ્રેસિડેન્સી (AFAD) એ જણાવ્યું હતું કે તુર્કીના બાલિકેસિર પ્રાંતના સિંદિરગી જિલ્લામાં શનિવારે સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 7:53 વાગ્યે 6.1 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. ભૂકંપના આંચકા પડોશી પ્રાંતો, જેમાં મનીસા, ઇઝમીર, ઉસાક અને બુર્સાનો સમાવેશ થાય છે, ત્યાં પણ અનુભવાયા હતા. AFAD અનુસાર, 3.0 થી વધુ તીવ્રતાવાળા કુલ સાત આફ્ટરશોક નોંધાયા છે. AFAD એ ટર્કિશ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ પ્લાન (TAMP) ને સક્રિય કર્યો છે અને શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરવા માટે વિવિધ પ્રાંતીય નિર્દેશાલયોના કર્મચારીઓ અને વાહનો મોકલ્યા છે.