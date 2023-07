તબરેઝ અંસારી લિંચિંગ કેસમાં તમામ 10 દોષિતોને 10 વર્ષની કેદ, 4 વર્ષ પછી આવ્યો ચૂકાદો

ઝારખંડના જાણીતા મોબ લિંચિંગ તબરેજ અન્સારીના મોતના કેસમાં આજે સાંજે ચાર વાગ્યે સરાયકેલા કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો હતો. વાસ્તવમાં, સરાઈકેલા કોર્ટે તમામ દસ દોષિતોને આઈપીસી કલમ 304 (હત્યાની રકમ ન હોવાનો દોષી માનવહત્યા) હેઠળ 10 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી છે. ગુનેગારોમાં ભીમ સિંહ મુંડા, કમલ મહતો, મદન નાયક, અતુલ મહાલી, સુનામો પ્રધાન, વિક્રમ મંડલ, ચામુ નાયક, પ્રેમ ચંદ મહાલી, મહેશ મહાલીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે.

2019 Tabrez Ansari lynching case | All ten convicts sentenced to 10-year imprisonment by Seraikela court under section 304 (culpable homicide not amounting to murder) of IPC. Details awaited. #Jharkhand pic.twitter.com/tblKyzAb8Q

— ANI (@ANI) July 5, 2023