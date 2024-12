PM મોદીએ રોજગાર મેળામાં 71 હજાર એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર વહેંચ્યા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે કહ્યું હતું કે તેમની સરકારે છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં લગભગ 10 લાખ યુવાનોને કાયમી સરકારી નોકરીઓ પ્રદાન કરી છે, જે તેમણે એક રેકોર્ડ હોવાનો દાવો કર્યો છે. રોજગાર મેળામાં ભરતી થયેલા લોકોને નિમણૂક પત્રો આપતાં તેમણે કહ્યું હતું કે અગાઉ ક્યારેય કોઈ સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન આ પ્રકારના “મિશન મોડ”માં નોકરીઓ આપવામાં આવી નથી.

The full utilisation of the potential and talent of India’s youth is a priority of our government.

We are working continuously in this direction through our initiatives.

For the past 10 years, a campaign has been underway to provide government jobs in various ministries,… pic.twitter.com/S22S0jIDCQ

— BJP (@BJP4India) December 23, 2024