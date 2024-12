કોને મળશે ICC ક્રિકેટર ઓફ ધ યર એવોર્ડ? આ 4 સ્ટાર ખેલાડીઓ શોર્ટલિસ્ટમાં શામિલ!

સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ ટ્રોફી ક્રિકેટર ઓફ ધ યર એવોર્ડ માટે ચાર ખેલાડીઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આ 4 ખેલાડીઓમાં ભારતીય ઝડપી બોલર જસપ્રિત બુમરાહનો સમાવેશ થાય છે. જસપ્રિત બુમરાહ ઉપરાંત ઈંગ્લેન્ડના હેરી બ્રુક, જો રૂટ અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ટ્રેવિસ હેડને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષે આ ખેલાડીઓએ જબરદસ્ત પ્રદર્શન કર્યું છે. જો કે, એ જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે કયા ખેલાડીને સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ ટ્રોફી ક્રિકેટર ઓફ ધ યર એવોર્ડથી નવાજવામાં આવે છે?

બુમરાહને સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ ટ્રોફી ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ મળશે?

ભારતીય ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ 2024નો ખિતાબ જીત્યો હતો. જસપ્રીત બુમરાહે ભારતીય ટીમની વર્લ્ડ કપ જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. જસપ્રીત બુમરાહે આ ટૂર્નામેન્ટમાં 15 વિકેટ લીધી હતી. ટેસ્ટ ફોર્મેટ સિવાય જસપ્રીત બુમરાહે ODI અને T20 ફોર્મેટમાં પણ શાનદાર બોલિંગ કરી હતી. જો કે, હવે આ દિગ્ગજ ઝડપી બોલરને સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ ટ્રોફી ક્રિકેટર ઓફ ધ યર એવોર્ડ માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યો છે. આ પહેલા જસપ્રીત બુમરાહને ICC ટેસ્ટ પ્લેયર ઓફ ધ યર માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યો હતો. આ રીતે જસપ્રીત બુમરાહને ICCના બે મોટા પુરસ્કારોથી નવાજવામાં આવી શકે છે.

Four top performers set the standard in the longest format in 2024 💪

Presenting the nominees for ICC Men’s Test Cricketer of the Year 🗒️ #ICCAwards | #WTC25https://t.co/PN3E7Z6seY

— ICC (@ICC) December 30, 2024