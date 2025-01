શું કેનેડાને મળશે પહેલાં હિન્દુ વડાપ્રધાન?

કેનેડા: જસ્ટિન ટ્રુડોના ગયા પછી, આગામી ચૂંટણી પછી શું કેનેડાને તેના પહેલાં હિન્દુ વડાપ્રધાન મળશે? આ પ્રશ્ન એટલા માટે ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે કેનેડામાં ભારતીય મૂળના સાંસદ ચંદ્ર આર્યએ વડાપ્રધાન પદ માટે પોતાની ઉમેદવારીની જાહેરાત કરી છે. ચંદ્ર આર્યના દાવાએ બધાંને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. કારણ કે 1867થી, કેનેડામાં 23 વડાપ્રધાનો બદલાયા છે. પરંતુ આજ સુધી કોઈ હિન્દુ, શીખ કે મુસ્લિમ વ્યક્તિ કેનેડાના પી.એમ. બન્યા નથી.

I am running to be the next Prime Minister of Canada to lead a small, more efficient government to rebuild our nation and secure prosperity for future generations.

We are facing significant structural problems that haven’t been seen for generations and solving them will require… pic.twitter.com/GJjJ1Y2oI5

— Chandra Arya (@AryaCanada) January 9, 2025