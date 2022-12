ગુજરાત ચૂંટણી: માત્ર યુવા જ નહીં પરંતુ વૃદ્ધ મતદારોએ પણ ભારે ઉત્સાહ બતાવ્યો

ગુરુવારે ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં મતદાન માટે યુવાથી લઈને વૃદ્ધ મતદારોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વખતે વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે 80 થી 100 વર્ષની વયના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કારણ કે તેમને મતદાન મથક સુધી પહોંચવામાં કોઈ સમસ્યા નથી. રસ ધરાવતા વયોવૃદ્ધ મતદારોને મતદાન મથકે લાવવામાં આવશે અને મતદાન કર્યા બાદ ઘરે પરત પણ મોકલવામાં આવશે. જો કોઈ મતદાન મથક પર ન આવી શકે તો ચૂંટણી અધિકારી તેના ઘરે જઈને મતદાન કરવાની સુવિધા આપશે. આ માટે એક ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયાની વિડીયોગ્રાફી કરવામાં આવશે.

34.48% voter turnout recorded till 1 pm in the first phase of #GujaratElections2022 pic.twitter.com/3seidm1L07

ચોર્યાસી વિધાનસભાના સચિન નિવાસી 104 વર્ષીય ગંગાબેને પોતાનો મત આપ્યો. તે સૌથી વૃદ્ધ મહિલા મતદાર છે. તેમના સિવાય ઉમરગામમાં 100 વર્ષીય કમુબેન લાલાભાઈ પટેલે પણ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે. રાજ્યમાં પ્રથમ તબક્કાના મતદાનની વચ્ચે ઘણા વરિષ્ઠ નાગરિકો મતદાન કરવા માટે નીકળી રહ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે ગુજરાતમાં આજે 89 બેઠકો માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારના જણાવ્યા અનુસાર , ગુજરાતમાં 9.8 લાખ વરિષ્ઠ નાગરિક મતદારો છે.

પ્રથમ તબક્કામાં સવારે 11 વાગ્યા સુધી 18.95% મતદાન નોંધાયું છે. સુરતની કતારગામ બેઠક પર સૌથી ઓછું મતદાન થયું છે. AAP ના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલ ઈટાલિયા અહીંથી ચૂંટણી મંચ પર ઉતર્યા છે. ગુજરાતની બાકીની 93 બેઠકો માટે બીજા તબક્કામાં એટલે કે 5 મી ડિસેમ્બરે મતદાન થવાનું છે. હિમાચલ પ્રદેશની સાથે 8 ડિસેમ્બરે ચૂંટણીના પરિણામો આવશે.

#GujaratAssemblyPolls | Senior citizens cast their vote at a polling booth in Bharuch amid the first phase of polling that's underway in the state. pic.twitter.com/6tdwMz82Z5

