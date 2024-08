જમ્મુ કાશ્મીર ચૂંટણી: શું કોંગ્રેસ અને NC વચ્ચે થશે ગઠબંધન?

લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી હાલમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના પ્રવાસે છે અને તેઓ ગુરુવારે નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા ફારૂક અબ્દુલ્લાને મળ્યા હતા. માનવામાં આવે છે કે નેશનલ કોન્ફરન્સ અને કોંગ્રેસ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ગઠબંધન કરી શકે છે. બંનેએ લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ ગઠબંધન કર્યું હતું. જો કે, આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને નિરાશાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને એક પણ બેઠક જીતી શકી નહોતી.

United We Stand ✊

Today, Congress President Shri @kharge and LoP Shri @RahulGandhi met with @JKNC_ President Shri Farooq Abdullah and JKNC Vice President Shri @OmarAbdullah in Srinagar.

📍Jammu & Kashmir pic.twitter.com/qC5S7L6Tq2

— Congress (@INCIndia) August 22, 2024