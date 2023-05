ખરગોનમાં 50 ફૂટ ઊંચા પુલ પરથી મુસાફરોથી ભરેલી બસ પડી, 24ના મોત

ખરગોન જિલ્લામાં એક મોટો અકસ્માત થયો છે. બોરાદ નદી પરના પુલ પરથી એક પેસેન્જર બસ 50 ફૂટ નીચે પડી હતી. દુર્ઘટનામાં કુલ 24 લોકોના મોત થયા છે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 15 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા છે. જિલ્લા પ્રશાસને મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી છે. 20-25 લોકો ઘાયલ થયા છે.અકસ્માતમાં ડ્રાઈવર, કંડક્ટર અને ક્લીનરના પણ મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, મુખ્ય પ્રધાન શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ અને ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન કમલનાથે ખરગોનમાં બસ દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી.

23 people died and many injured in a bus accident in Madhya Pradesh’s Khargone pic.twitter.com/8xuGXLvRVq — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 9, 2023



આ અકસ્માતમાં નવ મહિલાઓ, ત્રણ બાળકો અને નવ પુરૂષો સહિત કુલ 24 લોકોના મોત થયા છે. તમામ મૃતકો ખરગોનના જણાવવામાં આવી રહ્યા છે. 10 ઘાયલોને ઈન્દોર રીફર કરવામાં આવ્યા છે. 22 ઘાયલોની ખરગોન જિલ્લા હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. બસ શ્રીખંડીથી ઈન્દોર જઈ રહી હતી. આ અકસ્માત સવારે નવ વાગ્યે થયો હતો.

અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા લોકો

વિવેક, s/o પ્રેમચંદ પાટીદાર (23 વર્ષ) રહેવાસી- ગાંધવડ પોલીસ સ્ટેશન ઉન ખરગોન સોમ, દિનેશનો પુત્ર (11 મહિના) રહેવાસી- ઘેગાંવ પોલીસ સ્ટેશન, ઉન ખરગોન દુર્ગેશ, s/o સાજન સિંહ (20 વર્ષ) રહેવાસી- મોટાપુરા પોલીસ સ્ટેશન ઉન ખરગોન મુસ્કાન પુત્ર કાલુ (14 વર્ષ) રહેવાસી-દેવગુરડિયા ઈન્દોર સંજય, પંડરીનો પુત્ર (30 વર્ષ) સુરપાલ પોલીસ સ્ટેશન, ઉન ખરગોન નિવાસી. દેવકી, પતિ રમેશચંદ્ર વર્મા નિવાસી- ધરમપુરી ધાર ધનાલાલ ગુર્જર લોનારા પોલીસ સ્ટેશન મેંગાંવ ખરગોન નિવાસી સંતોષ, s/o ગંગાધર બરચે (45 વર્ષ) ચાલ્પા મેંગાંવ ખરગોન સવિતા બાઈ, પતિ ભગવાન વર્મા, મદ્રાનિયા પોલીસ સ્ટેશન નિવાસી, થિકરી બરવાની રામકુંવર પતિ દુલીચંદ માનકર (60 વર્ષ) લોનારા પોલીસ સ્ટેશન ઉન ખરગોન નિવાસી પ્રિયાંશુ સ/ઓ/ઓ લખન (1 વર્ષ) સ્વ/ઓ અતરસંભા પીએસ બેડિયા ખરગોન આંચલ વંશ સુંદરલાલ વાસ્કલે (18 વર્ષ) રહે/ઓ ઘાટવા પોલીસ સ્ટેશન થિકરી બડવાણી લક્ષ્મીબાઈના પતિ મહેશ વાસ્કલે (32 વર્ષ) ઘાટવા પોલીસ સ્ટેશન થિકરી બડવાની નિવાસી માંગતીબાઈના પતિ મંશારામ વાસ્કલે (75 વર્ષ) ઘાટવા પોલીસ સ્ટેશન થિકરી બડવાની નિવાસી વિજય, નિવાસી સુરપાલા પોલીસ સ્ટેશન ઉન ખરગોન પીપરી પોલીસ સ્ટેશન ઉન ખરગોનનો રહેવાસી સુખદેવ પાટીદાર માલુ બાઈ પતિ ભગવાન, લોનારા પીએસ ઉન ખરગોનના રહેવાસી કાન્હા s/o સંતોષ પાટીદાર, પિપરી થાણા ઉન ખરગોન કલ્લુ બાઈ, પતિ જોગીલાલ પાટીદાર, રહેવાસી પિપરી પોલીસ સ્ટેશન, ઉન ખરગોન પિંકીનો પતિ કાલુ વાસકલે, જરવાહ પોલીસ સ્ટેશન, થિકરી બરવાની રહેવાસી. સુમિત ઉ.વ. કમલ, બોરખાર પોલીસ સ્ટેશન મનવર, ધાર નિવાસી અર્જુન, જોતપુર પોલીસ સ્ટેશન મણવરના રહેવાસી

મધ્યપ્રદેશના ગૃહમંત્રી નરોત્તમ મિશ્રાએ કહ્યું કે આ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે. આ ઘટનાની મેજિસ્ટ્રેટ તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. ઘાયલોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. ખરગોનમાં કલેક્ટર શિવરાજ સિંહ વર્માએ જણાવ્યું કે અકસ્માતમાં 15 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા છે. હોસ્પિટલમાં એક મુસાફરનું મોત થયું હતું. રાજ્ય સરકારે આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી છે. બસ ઓવરલોડ હતી કે કેમ તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.



45 થી વધુ મુસાફરો હતા

બસ નંબર MP 10-P-7755 મા શારદા ટ્રાવેલ્સની જણાવવામાં આવી રહી છે, જે ખરગોન જિલ્લામાંથી ઈન્દોર જઈ રહી હતી. આ અકસ્માત ખરગોન-થિકરી રોડ પર થયો હતો. બસ નદી પરના પુલ પરથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે અચાનક નીચે પડી ગઈ હતી. જોરદાર અવાજ થયો અને અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ. બસમાં 40થી વધુ મુસાફરો સવાર હતા. આ અકસ્માત દસંગા ગામ પાસે થયો હતો. ગ્રામજનોએ પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસકર્મીઓ અને ગ્રામજનોએ ઘાયલોને બહાર કાઢ્યા અને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા. ઘટનાની જાણ થતાં ધારાસભ્ય રવિ જોષી પણ ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ ગયા હતા. ગ્રામજનોએ તેમને જણાવ્યું હતું કે દરરોજ બસો ઓવરલોડ થાય છે અને ખૂબ જ ઝડપે પસાર થાય છે. ઘણી વખત અમે બસ ડ્રાઇવરોને અટકાવ્યા, પરંતુ તેઓ દાદાગીરી કરે છે. કલેક્ટરે જણાવ્યું કે બસમાં 45થી વધુ મુસાફરો હતા. અકસ્માતના કારણની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ગામલોકોએ જણાવ્યું કે બસ સ્પીડમાં હતી અને ડ્રાઈવર તેના પર કાબૂ ન રાખી શક્યો અને રેલિંગ તોડીને બસ સૂકી નદીમાં પડી ગઈ.



મૃતકોના પરિજનોને 6-6 લાખ મળશે

કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારે મૃતકના નજીકના સંબંધીઓ માટે આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ખરગોન અકસ્માતમાં માર્યા ગયેલા લોકોના નજીકના પરિવારને 2-2 લાખ રૂપિયા અને ઘાયલોને 50,000 રૂપિયા વડા પ્રધાન રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી આપવામાં આવશે. એ જ રીતે, દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કરતા, મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે મૃતકોના પરિવારજનો અને ઘાયલોને આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી છે. રાજ્ય સરકારે ખરગોનમાં બસ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારજનોને રૂ. 4 લાખ, ગંભીર રીતે ઘાયલોને રૂ. 50,000, નાના અને નાના ઇજાગ્રસ્તોને રૂ. 25,000ની આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે અકસ્માતમાં ઘાયલોને યોગ્ય સારવારની વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે.

Madhya Pradesh | 15 people dead and 25 injured after a bus falls from a bridge in Khargone. Rescue operation underway: Dharam Veer Singh, SP Khargone pic.twitter.com/X66l8Vt7iT — ANI (@ANI) May 9, 2023



સદનસીબે નદી સૂકી હતી

નદી સુકાઈ જવાને કારણે મૃત્યુ પામનારની સંખ્યા 22ની આસપાસ હોવાનું કહેવાય છે. જો નદીમાં પાણી હોત તો મૃત્યુઆંક વધી શક્યો હોત. આવી જ ઘટના ગયા વર્ષે ખલઘાટ ખાતે બની હતી, જ્યારે એક બસ નર્મદા નદી પરના પુલ પરથી પડી હતી અને કોઈ બચ્યું ન હતું.

કમલનાથે પણ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો

કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ કમલનાથે કહ્યું કે ખરગોન જિલ્લામાં બસની દુર્ઘટનામાં 15 લોકોના મોત અને ઘણા લોકો ઘાયલ થવાના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા છે. હું દિવંગત આત્માઓની શાંતિ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. ઘાયલોને જલ્દી સ્વસ્થ થવાની કામના. હું પ્રાર્થના કરું છું કે રાહત અને બચાવ ટીમોને તેમના મિશનમાં ઝડપથી સફળતા મળે.