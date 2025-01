HMPV વાયરસને લઈને ભારત પણ સતર્ક : જેપી નડ્ડા

ચીનમાં ફેલાતા હ્યુમન મેટાપ્યુમોવાયરસ (HMPV) વાયરસને લઈને ભારત પણ સતર્ક થઈ ગયું છે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ સોમવારે કહ્યું કે આ કોઈ નવો વાયરસ નથી. આરોગ્ય નિષ્ણાતોએ કહ્યું કે આ કોઈ નવો વાયરસ નથી. તેની ઓળખ સૌપ્રથમ 2001માં જ થઈ હતી. અમે આ મુદ્દે બેઠક યોજીને ચર્ચા કરી છે. સ્થિતિ પર ખૂબ નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આમાં ચિંતા કરવા જેવું કંઈ નથી.

