દિવંગત PMએ નાણાકીય સંકટમાંથી દેશને બહાર કાઢ્યોઃ PM મોદી

નવી દિલ્હીઃ PM મોદીએ મનમોહન સિંહના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપી છે. ડોક્ટર મનમોહન સિંહનું નિધન અત્યંત સુઃખદ છે અને હું તેમના પરિવાર અને પ્રશંસકો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. મનમોહન સિંહે નાણાકીય સંકટમાંથી દેશને બહાર કાઢ્યો હતો, એમ PM મોદીએ કહ્યું હતું.

તેમનું જીવન પ્રામાણિક અને સાદગીનું પ્રતિબિંબ હતું. તેઓ એક પ્રતિષ્ઠિત સાંસદ હતા. તેમનું જીવન હંમેશાં એ સબક આપશે કે કેવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ અભાવ અને સંઘર્ષમાં બહાર નીકળીને સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.સાધારણ પૃષ્ઠભૂમિથી ઉપર ઊઠીને તેઓ એક પ્રતિષ્ઠિત અર્થશાસ્ત્રી બન્યા હતા. તેમણે નાણાપ્રધાન સહિત વિવિધ સરકારી પદો પર કાર્ય કર્યું અને વર્ષો સુધી આર્થિક નીતિઓ પર ઘેરી છાપ છોડી હતી. સંસદમાં તેમનો હસ્તક્ષેપ પણ બહુ વ્યાવહારિક હતો. વડા પ્રધાન તરીકે તેમણે લોકોનું જીવન સુધારવાનો વ્યાપક પ્રયાસ કર્યો હતો.

The passing away of Dr. Manmohan Singh Ji is deeply saddening. I extend my condolences to his family and admirers.https://t.co/6YhbaT99dq

