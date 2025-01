સિડની ટેસ્ટઃ ટીમ ઇન્ડિયા 145 રનોથી આગળ, પંતની તોફાની ઇનિંગ્સ

સિડનીઃ બોર્ડર-ગાવસકર ટ્રોફીની પાંચમી ટેસ્ટ બે દિવસમાં જ રસપ્રદ તબક્કામાં પહોંચી છે. ભારતીય ટીમ પહેલા દિવસે 185 રનમાં આઉટ થયા પછી ઓસ્ટ્રેલિયાએ 181 રન બનાવ્યા હતા. ત્યાર બાદ ભારતે બીજી ઇનિંગ્સમાં છ વિકેટ ગુમાવીને 145 રનની લીડ મેળવી છે. ટીમ ઇન્ડિયા માટે આંચકા સમાન બાબત એ છે કે જસપ્રીત બુમરાહ ઇજાગ્રસ્ત થયો છે.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીની છેલ્લી ટેસ્ટ 3 જાન્યુઆરીથી સિડનીમાં શરૂ થઈ હતી. મેચનો બીજો દિવસ ખૂબ જ રોમાંચક રહ્યો અને એકંદરે 15 વિકેટ પડી અને 300થી વધુ રન બનાવ્યા. એકંદરે બીજો દિવસ બોલરોને નામે રહ્યો હતો બેટ્સમેનો સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા, તેમ છતાં ભારત આ સ્પર્ધામાં આગળ છે.

Stumps on Day 2 in Sydney.#TeamIndia move to 141/6 in the 2nd innings, lead by 145 runs.

Ravindra Jadeja & Washington Sundar at the crease 🤝

