પાકિસ્તાનને હરાવી સાઉથ આફ્રિકા WTC ફાઇનલમાં પહોંચ્યું

પાકિસ્તાનની ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે છે. બંને વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ સેન્ચુરિયનમાં રમાઈ હતી, જે દક્ષિણ આફ્રિકાએ બે વિકેટથી જીતી હતી અને ગર્વભેર વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025ની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકા WTC 2025ની ફાઇનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની છે. હવે ટાઈટલ મેચમાં ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને શ્રીલંકામાંથી કોઈ એક ટીમનો સામનો દક્ષિણ આફ્રિકા સામે થશે. તેનો નિર્ણય લેવાનો બાકી છે. આ પહેલા ચાલો જાણીએ કે WTC ફાઈનલ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે.

South Africa are #WTC25 Final bound! What now lies ahead for Australia, India, and Sri Lanka in the race to Lord’s? 🤔

Latest state of play 👇https://t.co/DIPHJOK7Sy

— ICC (@ICC) December 29, 2024