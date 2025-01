ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસ સાથે સેનેટરના પતિએ કેમ હાથ ન મિલાવ્યો?

અમેરિકા: હાલમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસ સાથે જોડાયેલો એક વિડીયો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને ચર્ચાનો વિષય પણ બન્યો છે. આ વિડીયોમાં જોઈ શકાય છે કે, કમલા હેરિસ સેનેટરોને શપથ ગ્રહણ કરાવી રહ્યા છે. જેમાં એક સેનેટરના પતિએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ સાથે હાથ મિલાવવાની ના પાડી દીધી છે.

GOP Senator Deb Fischer’s husband, Bruce, refuses to shake Vice President Kamala Harris’s hand after her swearing-in. Truly classless. pic.twitter.com/a0ZQuDV0t0

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 6, 2025