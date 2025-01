સેમ અલ્ટમેન પર બહેને લગાવ્યાં જાતિય શોષણનો આરોપ

અમેરિકા: ChatGPTના પ્રણેતા અને OpenAIના CEO સેમ અલ્ટમેનની બહેને જ તેના પર જાતિય શોષણનો આરોપ મૂક્યો છે. અમેરિકાની મિસૌરી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં સેમ અલ્ટમેનની બહેન એની અલ્ટમેને પોતાના જ ભાઈ પર શારીરિક-માનસિક સતામણી કરતો હોવાની ફરિયાદ સાથે કેસ કર્યો છે. તેણે ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે, સેમ અલ્ટમેન 1997થી 2006 સુધી મારા પર જાતિય શોષણ કરતો હતો. તે સમયે હું ત્રણ વર્ષની હતી અને સેમ 12 વર્ષનો. મિસૌરીમાં ક્લેટોન સ્થિત અમારા ઘરમાં જ તે વિવિધ રીતે મને શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપતો હતો.

એની અલ્ટમેને આરોપમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘અઠવાડિયામાં અનેક વખત સેમ મારા પર દુષ્કર્મ કરતો હતો. સેમના આવા વ્યવહારના કારણે મારું માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડ્યું હતું. તેમજ હું ડિપ્રેશન સહિત વિવિધ માનસિક તણાવોનો સામનો કરી રહી હતી. આ ઘટનાઓના લીધે હું સામાન્ય જીવન જીવી શકતી નથી.’ એનીએ જ્યુરી ટ્રાયલ સહિત પોતાના નુકસાનના કારણે 75 હજાર ડોલરની માગ કરી છે.

એની અલ્ટમેનના તમામ આરોપોને સેમ અલ્ટમેન અને તેમના પોતાના જ પરિવારે વખોડ્યા હતા. સેમ અલ્ટમેને ટ્વિટર પર પોતાના પરિવારનો પત્ર રજૂ કરતાં તમામ આરોપોને પાયા વિહોણા ગણાવ્યા છે. જેમાં તેમની માતા કોની અને ભાઈ જેક તથા મેક્સના હસ્તાક્ષર પણ છે. આ પત્રમાં લખ્યું છે કે, ‘એની (એન)એ અમારા પરિવારને ખૂબ દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. આ તદ્દન ખોટાં દાવાઓ છે. અમે એનીની ગોપનીયતા અને માનને ધ્યાનમાં રાખી ક્યારેય જાહેરમાં તેના આવા વ્યવહારનો જવાબ આપવા માગતા ન હતા. પરંતુ તેણે કેસ કરતાં હવે અમારે મૌન તોડવુ પડ્યું છે.’

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX

— Sam Altman (@sama) January 7, 2025