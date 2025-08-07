ફ્રેન્ડ અને ફ્રેન્ડશિપની વ્યાખ્યા શું?

ગયા રવિવારે દુનિયાભરમાં મૈત્રી-દિવસ ઊજવાયો. સંયોગથી એ દિવસે તથા આગલાપાછલા દિવસોમાં ભારતના ફ્રેન્ડ એવા અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દોસ્તી ભૂલીને લાદેલા 25 ટકા ટેરિફ વિશે જાતજાતના મેસેજીસ, મીમ્સ, કાર્ટૂન્સ પ્રસારિત થયા. જો કે એ વિષય અર્થશાસ્ત્રીઓનો, પ્રખર રાજકારણીઓનો છે. આપણે ફ્રેન્ડશિપની વાત કરીએ.
ફ્રેન્ડશિપ ડે આવે એટલે ખાસ કરીને સોશિયલ મિડિયા પર જાતજાતના મેસેજીસ વહેતા થાય. જેવા કેઃ જીવનની દરેક સમસ્યાનો ટોલ-ફ્રી નંબર એટલે મિત્ર… આખી દુનિયા સાથ છોડી જાય ત્યારે સાથ નિભાવે એનું નામ મિત્ર… વગેરે.
કેવા હોય છે સમસ્યામાં કામ લાગતા આ ટોલ-ફ્રી નંબર? વિશ્વવિખ્યાત અમેરિકન ઉદ્યોગપતિ, ફોર્ડ મોટર કંપનીના માલિક હેન્રી ફોર્ડને તેમની જીવનસંધ્યાએ એક પત્રકારે સવાલ કર્યોઃ “આજે આપની પાસે ધનસંપત્તિ, પ્રતિષ્ઠા… જે જોઈએ એ બધું જ છે. પણ આજે તમે વિચાર કરો ત્યારે એવું લાગે કે કશુંક એવું છે, જે હજી આપને મળ્યું નથી?”
ફોર્ડે ઉત્તર આપતાં કહ્યું: “સાચો મિત્ર… મારી પાસે સાચો મિત્ર નથી.”
અહીં તમે એક વસ્તુ માર્ક કરી? હેન્રી ફોર્ડે મિત્ર આગળ ‘સાચો’ શબ્દ મૂક્યો, કારણ કે મિત્રો બનવા અને મળવા સહેલા છે, પણ સાચો મિત્ર મળવો ઘણો મુશ્કેલ છે.
કંઈ આવો જ પ્રશ્ન એક નિવૃત્ત સૈનિકને પૂછવામાં આવ્યોઃ “સર, તમને સરહદ પર રહેવું ગમે કે સમાજમાં?”
સૈનિકે કહ્યું કે “સરહદ પર… કારણ કે ત્યાં તો મને ખબર છે કે મારી સાથે ખભેખભા મિલાવીને લડી રહ્યો છે તે મારો દોસ્ત છે અને સામે છે તે દુશ્મન, જ્યારે સમાજમાં ખબર જ નથી પડતી કે કોણ દોસ્ત છે ને કોણ દુશ્મન.”
બાળપણમાં શેરી-મેદાનમાં રમતાં, સ્કૂલ-કોલેજમાં ભણતાં, નોકરી-ધંધો કરતાં આપણને પણ ઘણી વાર આવી મૂંઝવણ થઈ હશે કે કે આ મારો દોસ્ત છે કે દુશ્મન? ઘણાને મૈત્રી કર્યા પછી પસ્તાવું પડે છે, કારણ કે મિત્રના લક્ષણ જોઈને આપણે મિત્ર નથી બનાવ્યો. મિત્ર એ નથી જે આપણને સિગારેટ ફૂંકવામાં, દારૂની મહેફિલોમાં સાથ આપે, નશો ચઢાવી વ્યસની બનાવે, વ્યભિચારના માર્ગે ચઢાવી આપણું ચારિત્ર્ય ભ્રષ્ટ કરે. મિત્રનો ધર્મ એ છે કે આપણને ખરાબ માર્ગે જતાં રોકે અને સારા માર્ગે ચાલવા માટે સમજાવે.
સ્વયં ભગવાન શ્રીરામ સુગ્રીવને જણાવે છે કેઃ “જિન્હ કેં અસિ મતિ સહજ ન આઈ, તે સઠ કત હઠિ કરત મિતાઈ… કુપથ નિવારી સુપંથ ચલાવા, કુપથ નિવારી સુપંથ ચલાવા, ગુણ પ્રગટૈ અવગુન્નિહ દુરાવા.”
ભાવાર્થઃ જેમને સ્વભાવથી જ એવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત નથી એવા મૂરખા હઠ કરીને શા કાજે કોઈની સાથે મૈત્રી કરે છે? સખા-સહિયારાનો ધર્મ છે કે એ મિત્રને ખોટા માર્ગે જતો રોકી સાચો માર્ગ બતાવે. એના ગુણ પ્રગટ કરે અને અવગુણોને છુપાવે.
આ જ વાત દર્શાવતાં પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી મહારાજ જણાવે છે કે, “મિત્રનો ધર્મ એ છે કે આપણને ખરાબ માર્ગે જતાં રોકી સારા માર્ગે ચલાવે.”
આ કેવળ વાચ્યાર્થ નહોતું પરંતુ જીવનમાં ચરિતાર્થ હતું, કેમ કે, પ્રમુખસ્વામી એવા સાચા મિત્ર હતા, જેમણે ગુજરાતમાં નહીં પરંતુ, વિશ્વભરમાં આપત્તિઓ આવી ત્યારે નાતજાતના ભેદ જોયા વગર માતા સમાન વાત્સલ્ય પૂરું પાડી સૌને ઉગાર્યા. ૧૯૭૯માં મોરબીમાં મચ્છુ ડેમ તૂટ્યો હોય કે ૨૦૦૧માં ભૂકંપે ભૂજને તારાજ કર્યું હોય કે પછી અમેરિકામાં સાઈક્લોન આવ્યું હોય… આવા તો અનેક પ્રસંગોએ પ્રમુખસ્વામી મહારાજે સમાજને સધિયારો આપવામાં કોઈ કચાશ રાખી નથી. પ્રમુખસ્વામી મહારાજે સમસ્ત સમાજ પ્રત્યે સાચા મિત્રની ભૂમિકા નિભાવી છે, સૌને સાચા માર્ગે લાવવાના પોતાનાથી બનતા પ્રયત્ન કરી સાચા મિત્ર કેવા હોય તે સાબિત કરી આપ્યું.
ભગવાન શ્રીરામ તથા આવા મહાન સંતને વંદન કરીને એટલું જ યાચીએ કે આપણને પણ એવા સાચા મિત્રની ભેટ મળે અને આપણું જીવન પણ સમૃદ્ધ બને. કારણ કે સાચા મિત્રો સાચો માર્ગ ચીંધી શકે.
(સાધુ જ્ઞાનવત્સલદાસ- બીએપીએસ)
(પોતાનાં પ્રેરણાદાયી વક્તવ્યોથી દેશ-દુનિયામાં અત્યંત જાણીતા એવા સાધુ જ્ઞાનવત્સલદાસ બોચાસણવાસી અક્ષરપુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય-BAPSના અગ્રણી સંત છે. એમના વાંચન-ચિંતનનો વ્યાપ વિશાળ છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિ ઉપરાંત વિશ્વની 200થી વધુ મહાન વ્યક્તિઓની આત્મકથાનું વાંચન અને ઊંડો અભ્યાસ એમણે કર્યો છે. એમને ડોક્ટર ઓફ લિટરેચર-D. Litt ની પદવી પણ પ્રાપ્ત થઈ છે.)