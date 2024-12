પ્રીતિ ઝિંટાએ સલમાન ખાનને કહ્યું આઈ લવ યુ, જુઓ આ પોસ્ટ

મુંબઈ: પ્રીતિ ઝિંટાએ તાજેતરમાં જ સલમાન ખાનને તેના 59માં જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ દરમિયાન તેણે અભિનેતાને આઈ લવ યુ પણ કહ્યું હતું. આ જોયા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર અટકળોનું બજાર ગરમ થઈ ગયું હતું. એક યુઝરે પૂછ્યું કે શું તે અને સલમાન ક્યારેય રિલેશનશિપમાં હતા. તે જ સમયે, પ્રશ્ન જોયા પછી, પ્રીતિ પણ પોતાને જવાબ આપવાથી રોકી શકી નહીં. અભિનેત્રીનો જવાબ ઘણા લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે.

પ્રીતિ ઝિન્ટાએ સલમાન ખાનને ડેટ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. એ પણ જણાવ્યું કે સ્ટાર તેના પરિવાર અને નજીકના મિત્ર સમાન છે. પ્રીતિએ અભિનેતા સાથેના તેના સમીકરણ વિશે પણ વાત કરી. વાસ્તવમાં, સલમાનના જન્મદિવસ પર પ્રીતિએ X પર એક પોસ્ટ કરી અને લખ્યું, ‘સલમાન ખાન, હું ફક્ત એટલું કહેવા માંગુ છું કે હું તને સૌથી વધુ પ્રેમ કરું છું, બાકીનું હું જ્યારે તમારી સાથે વાત કરીશ ત્યારે કહીશ. અને હા આપણે વધુ તસવીરોની જરૂર છે, નહીં તો હું એ જ જૂની તસવીરો પોસ્ટ કરતી રહીશ. ‘ટીંગ.’

યુઝર્સે પ્રશ્ન પૂછ્યો

પ્રીતિની પોસ્ટ પર એક યુઝરે કોમેન્ટ કરી, ‘શું તમે બંનેએ એકાબીજાને ક્યારેય ડેટ કર્યા છે?’ આ સવાલના જવાબમાં અભિનેત્રીએ લખ્યું, ‘ના, બિલકુલ નહીં. તે મારા પરિવારના સભ્ય અને મારા સૌથી નજીકના મિત્ર સમાન છે. મારા પતિના પણ મિત્ર છે. જો તમે આશ્ચર્ય પામી રહ્યાં છો, તો માફ કરશો.

Happy Burrday @BeingSalmanKhan 🎂Just wanna say I love you the mostest 🥳 Rest will tell you when I speak to you ….. and yes we need more photos otherwise I will keep posting the same old ones ! Ting 💕 pic.twitter.com/XLVHxTIFY6

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) December 27, 2024