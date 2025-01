પરીક્ષા રદ કરવાની માગ સાથે આમરણાંત ઉપવાસ પર બેઠા પ્રશાંત કિશોર

પટનાઃ BPSCના વિદ્યાર્થીઓને સાથ આપવા માટે પ્રશાંત કિશોર આંદોલન પછી હવે તેઓ ગાંધી મેદાનના બાપુ સ્થળે તેમના સમર્થકોની સાથે આમરણ ઉપવાસ પર બેઠા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે પરીક્ષા 15,000 વિદ્યાર્થીઓની છે, જે વિદ્યાર્થીઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે, તેમની સંખ્યા 3.5 લાખથી વધુ છે.

લોકો જાણે છે અને સમજે છે કે અડદાથી વધુ સીટો પર ભ્રષ્ટાચારની ફરિયાદ છે. સીટો વેચાઈ ગઈ છે. જે વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ કર્યો છે, તેમને સીટ નહીં મળે. દરેક જિલ્લા અને ગામેગામમાં સમાચાર પ્રસર્સા છે કે એક-એક નોકરીના રૂ. 30 લાખથી રૂ. 1.5 કરોડ સુધી લેવામાં આવી રહ્યા છે. સરકારે આના પર કાંઈક બોલવું જોઈએ, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

VIDEO | Jan Suraaj chief Prashant Kishor (@PrashantKishor) undergoes medical checkup at Gandhi Maidan in Patna, where he is observing fast unto death to press the demand for cancellation of an examination recently held by Bihar Public Service Commission (BPSC). pic.twitter.com/J79iGs1Fqs

— Press Trust of India (@PTI_News) January 3, 2025