પ્રશાંત કિશોરની પોલીસે કરી ધરપકડઃ ગાંધી મેદાનમાં હંગામો

પટનાઃ BPSC પરીક્ષા વિવાદને લઈને પટનામાં આમરણ ઉપવસ પર બેઠેલા જનસુરાજ પાર્ટીના નેતા પ્રશાંત કિશોરની પોલીસે મોડી રાત્રે ધરણાં સ્થળથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જે પછી તેમના ટેકેદારોએ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. પાર્ટીના સમર્થકોનો આરોપ છે કે પ્રશાંત કિશોરની મારપીટ પણ કરવામાં આવી હતી. એ સાથે પોલીસે તેમની વેનિટી વેનને પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

બિહાર PSC પરીક્ષાને રદ કરવાની માગને લઈને આમરણ ઉપવાસ પર તેઓ બેઠા હતા.જોકે પટના પોલીસે ગાંધી મેદાનમાં તે જગ્યા ખાલી કરાવી હતી, જ્યાં જનસુરાજના વડા પ્રશાંત કિશોર ભૂખ હડતાળ પર બેઠા હતા.

તેમની પાર્ટીએ જણાવ્યું હતું કે છે કે પોલીસે પ્રશાંત કિશોરને બળજબરીથી ઉપાડ્યા અને તેને AIIIMS હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

VIDEO | Bihar: The vanity van, which was parked in Patna’s Gandhi Maidan near to Prashant Kishor’s protest site, brought to District Transport Office by city police after the Jan Suraaj chief’s arrest earlier this morning. Prashant Kishor was on a fast unto death to press the… pic.twitter.com/0i7EPh80FX

— Press Trust of India (@PTI_News) January 6, 2025