PM મોદીએ આંધ્રને 2 લાખ કરોડ રૂપિયાની ભેટ આપી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે આંધ્ર પ્રદેશને 2 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુના પ્રોજેક્ટ્સ ભેટમાં આપ્યા હતા. PMએ વિશાખાપટ્ટનમમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો. તેમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજન સેન્ટર અને મેડિસિન પાર્કનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા પીએમ મોદીએ આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ સાથે વિશાખાપટ્ટનમમાં રોડ શો કર્યો. ગયા વર્ષે સતત ત્રીજી વખત પીએમ પદ સંભાળ્યા બાદ મોદીની રાજ્યની આ પ્રથમ મુલાકાત છે.

Our Andhra Pradesh is a state of possibilities and opportunities. Andhra Pradesh and the country will develop when these Andhra possibilities are fulfilled. Therefore, the development of Andhra Pradesh is our vision and the service of the people of Andhra Pradesh is our resolve.… pic.twitter.com/9nWPpgzl7b

