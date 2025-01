રોહિત-વિરાટને મુશ્કેલ સમયમાં મળ્યો યુવરાજ સિંહનો સપોર્ટ

રોહિત શર્માના નેતૃત્વમાં ટીમ ઈન્ડિયાને બોર્ડર-ગાવસ્કર શ્રેણીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના હાથે 1-3ના માર્જિનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ આખી સીરીઝમાં ટીમના દિગ્ગજ ખેલાડી રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બેટથી સંપૂર્ણ ફ્લોપ રહ્યા હતા. રોહિતે સિરીઝની ત્રણ મેચમાં માત્ર 31 રન બનાવ્યા જ્યારે વિરાટે 23ની સાધારણ એવરેજથી 190 રન બનાવ્યા. બંનેના ખરાબ પ્રદર્શન અને ટીમની હાર બાદ ચાહકો ગુસ્સે છે અને તેમની આકરી ટીકા કરી રહ્યા છે. જો કે, આ બંને ખેલાડીઓને હવે પૂર્વ દિગ્ગજ ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહનું સમર્થન મળી ગયું છે.

Yuvraj Singh talking about Virat Kohli and Rohit Sharma and replies to all the critics. (PTI).

– He said “Rohit & Kohli are my Brothers. My job is to support my family and my brother. They will bounce back”. ❤️pic.twitter.com/RQ08bgtD7g

— Tanuj Singh (@ImTanujSingh) January 7, 2025