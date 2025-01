રાજ્યમાં હવે નકલી CMO અધિકારી ઝડપાયો

અમદાવાદઃ રાજ્યમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં નકલી સરકારી ઓફિસ, નકલી પોલીસ, જજ, વકીલ, શિક્ષક, ડોક્ટર, PMO અધિકારી પકડાયા પછી હવે CM ઓફિસમાં કામ કરવાના નામ પર ઠગનાર નકલી CMO અધિકારી ઝડપાયો છે. છેલ્લાં 20 વર્ષથી નકલી CMO અધિકારી CM ઓફિસમાં ફરજ બજાવતો હોવાનું જૂઠાણું ફેલાવીને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરતો હતો. નકલી CMO અધિકારી બનીને ફરતો શખસ બારડોલીનો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ મામલે નવસારી રૂરલ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

સુરતના બારડોલી તાલુકાના મઢી ગામનો નિતેશ ચૌધરી છેલ્લાં 20 વર્ષથી CMOનો નકલી અધિકારી બનીને ફરતો હતો. નિતેશ ચૌધરીએ CMOના અધિકારી તરીકેની ઓળખ આપીને નવસારીના નાયબ કલેક્ટર દેવાંગ ઠાકોર સાથે 23 ઓક્ટોબર, 2024થી 2 જાન્યુઆરી, 2025 સુધી ટેલિફોનિક વાતચીત કરીને અલગ-અલગ કામોની સોંપણી કરી હતી અને કામને લગતી માહિતી પણ માગી હતી. જોકે આ પછી દેવાંગ ઠાકોરે આ મામલે વધુ તપાસ કરી હતી. જેમાં CM ઓફિસમાં આવો કોઈ અધિકારી ન હોવાનું સામે બહાર આવ્યું હતું. ત્યાર બાદ દેવાંગ ઠાકોરે CMOના નકલી અધિકારીની ઓળખ આપનારા નિતેશ ચૌધરી વિરુદ્ધમાં નવસારી રુરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધવતાં પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.

