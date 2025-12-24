વર્ષ 2025: આ ફિલ્મોએ દર્શકો પર અમીટ છાપ છોડી

નવી દિલ્હીઃ વર્ષ 2025માં બોલિવુડએ ફરી એક વાર સાબિત કરી દીધું કે તે ભારતીય સિનેમાનો ધબકાર કેમ છે. આ વર્ષે જબરદસ્ત એક્શન, દિલને સ્પર્શી જાય એવા ડ્રામા, હાસ્યથી ભરપૂર કોમેડી અને ભવ્ય દૃશ્યોવાળી ફિલ્મોનું ઉત્તમ સંયોજન જોવા મળ્યું. સ્ટારોથી સજેલી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોથી લઈને ભાવનાઓને ઝંઝોડી નાખતી વાર્તા સુધી, 2025માં એવી ઘણી ફિલ્મો આવી જેણે માત્ર મનોરંજન જ નહીં, પરંતુ દર્શકો પર અમીટ છાપ પણ છોડી હતી.
2025માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મોમાં ખલનાયકોનો દબદબો
ભારતીય સિનેમા માટે આ વર્ષ શાનદાર રહ્યું, જેમાં અનેક હિટ ફિલ્મો રિલીઝ થઈ. ‘ધુરંધર’માં રહેમાનનું પાત્ર હોય કે ‘રેડ 2’માં દાદા ભાઈનો ખલનાયક રોલ—2025માં ખલનાયકો કેન્દ્રસ્થાને રહ્યા. ઘણી ફિલ્મોમાં વિલનનાં શક્તિશાળી પાત્રોએ દર્શકોના દિલ જીતી લીધાં અને બોક્સ ઓફિસ પર ધમાલ મચાવી.
ઉદાહરણ તરીકે ‘ધુરંધર’માં અક્ષય ખન્નાનો પાત્ર ખૂબ ચર્ચામાં રહ્યો. અક્ષય ખન્નાએ બે ફિલ્મોમાં નેગેટિવ રોલ ભજવીને સૌથી વધુ ચર્ચા મેળવી. સંજય દત્ત, જુનિયર એનટીઆર, બોબી દેઓલ અને રણદીપ હુડ્ડા જેવા સ્ટાર્સે પણ ભયાનક પાત્રોથી સ્ક્રીન પર આગ લગાવી હતી. ઘણી વખત હીરો કરતાં ખલનાયક વધુ છવાયા. ખાસ વાત એ છે કે 2025માં ખલનાયકો માત્ર ડરાવનારા જ નહીં રહ્યા, પરંતુ તેમના પર્ફોર્મન્સે ફિલ્મોને નવી ઊંચાઈ આપી. દર્શકોએ તેમને હીરો જેવી જ પ્રશંસા આપી.
2025ની શ્રેષ્ઠ બોલિવુડ ફિલ્મોની યાદી
છાવા – વર્ષની સૌથી ચર્ચિત ફિલ્મોમાંથી એક. વિક્કી કૌશલ અભિનિત આ ફિલ્મ 14 ફેબ્રુઆરીએ રિલીઝ થઈ અને વિશ્વભરમાં 807.91 કરોડ રૂપિયાનું કલેકશન કર્યું. સંભાજીના જીવન પર આધારિત આ ઐતિહાસિક એક્શન ડ્રામાને મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો, પરંતુ ઔરંગઝેબના રોલમાં અક્ષય ખન્નાની અદાકારીને ભારે વખાણ મળ્યા. ફિલ્મ વર્ષની સૌથી મોટી હિટ બની.
જાટ – 10 એપ્રિલે રિલીઝ થયેલી સની દેઓલની એક્શન ફિલ્મ, જેમાં રણદીપ હુડ્ડાએ ‘રણાતુંગા’ નામના ખતરનાક વિલનનો રોલ કર્યો. તેમનો બ્રૂટલ અવતાર અને સની સાથેની ટક્કર ખૂબ પસંદ કરવામાં આવી.
રેડ 2 – પહેલી મેએ રિલીઝ થયેલી અજય દેવગનની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ. ફિલ્મના વિલન તરીકે રિતેશ દેશમુખે કેન્દ્રીય મંત્રી દાદા મનોહર ભાઈનો નેગેટિવ રોલ ભજવ્યો, જેને દર્શકો અને સમીક્ષકોએ ખૂબ સરાહના કરી.
હાઉસફુલ 5 – 6 જૂને રિલીઝ થયેલી આ મલ્ટી-સ્ટારર કોમેડીમાં ફરદીન ખાનનો સરપ્રાઇઝ વિલન ‘દેવ ડોબરિયાલ’ ક્લાઇમેક્સમાં સામે આવે છે. તેમનો ખતરનાક રોલ હાઇલાઇટ રહ્યો.
વોર 2 – 14 ઓગસ્ટે રિલીઝ થયેલી ઋતિક રોશન અને જુનિયર એનટીઆરની સ્પાય-થ્રિલર. જુનિયર એનટીઆરનો ઇન્ટેન્સ અવતાર દર્શકોને ખૂબ ગમ્યો.
બાગી 4 – 5 સપ્ટેમ્બરે રિલીઝ થયેલી ટાઈગર શ્રોફની ફિલ્મમાં સંજય દત્તે ‘ચાકો’ નામના ખતરનાક વિલનનો રોલ કર્યો, જેને ભારે પ્રશંસા મળી હતી.