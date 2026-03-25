શું પ્રિયદર્શન કોમેડી ફિલ્મો બનાવવાનું છોડી દેશે? ગણાવી સૌથી કઠિન શૈલી

દર્શકો પ્રિયદર્શનની ‘ભૂત બંગ્લા’ની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ ફિલ્મ સાથે તે અને અક્ષય કુમાર 16 વર્ષ પછી કોમેડી શૈલીમાં પાછા ફરી રહ્યા છે. એવામાં પ્રિયદર્શને કોમેડી ફિલ્મો બનાવવાનું બંધ કરવાનું કેમ નક્કી કર્યું? જાણો તેમનું શું કહેવું હતું…
બોલિવૂડમાં ઘણી ઉત્તમ કોમેડી ફિલ્મો આપનાર દિગ્દર્શક પ્રિયદર્શન હાલમાં તેમની આગામી ફિલ્મ ‘ભૂત બંગ્લા’ના પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત છે. પોતાની ફિલ્મોથી બધાને હસાવનાર પ્રિયદર્શન કહે છે કે તે પોતાની ફિલ્મો પર હસતા નથી. તેમણે કોમેડી શૈલીને મુશ્કેલ પણ ગણાવી.
INS સાથેની એક મુલાકાતમાં, પ્રિયદર્શને કહ્યું કે કોમેડી કરવી એ તેમની કારકિર્દીના સૌથી પડકારજનક પાસાઓમાંનો એક રહ્યો છે. “કોમેડી ફિલ્મો બનાવતી વખતે મને ઘણું સહન કરવું પડ્યું છે. જ્યારે હું મારી ફિલ્મો ફરીથી જોઉં છું જે ખૂબ જ હિટ રહી હતી, એ જોઈને હું હસી શકતો નથી.” પણ મને ફક્ત થિયેટરમાં જ દર્શકોની પ્રતિક્રિયા અને ફિલ્મનો તેમના પર શું પ્રભાવ પડે છે તે જોવા મળે છે. મને લાગે છે કે તમે એક જ દ્રશ્ય દસ વાર નહીં જોઈ શકો. પણ લોકો તેને વીસ, ત્રીસ વાર જુએ છે.
કોમેડી સૌથી અઘરી શૈલી છે
કોમેડીને સૌથી અઘરી શૈલીઓમાંની એક ગણાવતા પ્રિયદર્શને કહ્યું,”તે સૌથી અઘરું કામ છે. જ્યારે પણ હું કોમેડીને રમૂજ અને હોરર કે થ્રિલર સાથે ભેળવવાનો પ્રયાસ કરું છું, તે ખૂબ જ મુશ્કેલ લાગે છે. હું સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે કહી શકું છું.” તેમણે કટાક્ષમાં ઉમેર્યું, “મારે ટૂંક સમયમાં આ કામ છોડવું પડશે. મેં નિર્ણય લઈ લીધો છે.”
પ્રિયદર્શન 16 વર્ષ પછી અક્ષય કુમાર સાથે ‘ભૂત બંગ્લા’ ફિલ્મમાં પરત ફરી રહ્યા છે. પ્રિયદર્શનની આગામી ફિલ્મ ‘ભૂત બંગ્લા’ 16 વર્ષ પછી અક્ષય કુમાર સાથે પરત ફરી રહી છે. આ એક હોરર-કોમેડી ફિલ્મ છે. અક્ષય કુમાર ઉપરાંત, તબ્બુ, વામિકા ગબ્બી, પરેશ રાવલ, રાજપાલ યાદવ અને દિવંગત પીઢ અભિનેતા અસરાની પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ‘ભૂત બંગ્લા’ 10 એપ્રિલે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.