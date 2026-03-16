રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂઃ ક્રોસ મતદાનની આશંકા

નવી દિલ્હીઃ બિહાર, હરિયાણા અને ઓડિશામાં રાજ્યસભા ચૂંટણી 2026 માટે વિધાનસભાના મતદાન કેન્દ્રોમાં ધારાસભ્યો મતદાન કરી રહ્યા છે. ત્રણેય રાજ્યોમાં ભાજપ અને વિરોધ પક્ષ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી રહી છે. ક્રોસ વોટિંગની આશંકા વચ્ચે આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે. હરિયાણા અને ઓડિશા બંને રાજ્યોમાં પક્ષોએ પોતાના ધારાસભ્યોને રિસોર્ટમાં રાખ્યા હતા, જેથી ધારાસભ્યોની ખરીદી-વેચાણ અટકાવી શકાય. બિહારમાં આરજેડીની જીત AIMIMના સમર્થન પર નિર્ભર માનવામાં આવી રહી છે. રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે મતદાન 16 માર્ચે સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી થશે. મતગણતરી એ જ દિવસે સાંજે પાંચ વાગ્યાથી શરૂ થશે.
બિહાર રાજ્યસભા ચૂંટણીનું ગણિત
બિહારની પાંચ રાજ્યસભા બેઠકો માટે યોજાઈ રહેલી ચૂંટણીમાં કુલ છ ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જેમાં સત્તારૂઢ NDAના પાંચ અને વિરોધ પક્ષનો એક ઉમેદવાર છે. મુખ્ય મંત્રી નીતિશ કુમાર અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન પણ ચૂંટણી મેદાનમાં છે. NDAના અન્ય ઉમેદવારોમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અને JDUના નેતા રામનાથ ઠાકુર, રાષ્ટ્રીય લોક મોર્ચાના ઉપેન્દ્ર કુશવાહા અને ભાજપ રાજ્ય એકમના મહાસચિવ શિવેશ કુમારનો સમાવેશ થાય છે.
વિરોધ પક્ષ તરફથી રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD)ના અમરેન્દ્ર ધારી સિંહ ઉમેદવાર છે. RJD પાસે માત્ર 25 ધારાસભ્યો છે. મહાગઠબંધનના સાથીઓના વધારાના 10 મત હોવા છતાં અમરેન્દ્ર ધારી સિંહને જિતાડવા માટે પાર્ટીને ઓછામાં ઓછા વધુ છ ધારાસભ્યોના સમર્થનની જરૂર છે. RJDને ‘ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ-એ-ઇત્તેહાદ-ઉલ-મુસ્લિમિન’ (AIMIM)ના પાંચ ધારાસભ્યોના સમર્થન પર ખાસ વિશ્વાસ છે.
પાંચમી બેઠક પર અટક્યો છે મામલો
આંકડાકીય રીતે NDA ચાર બેઠકો પર મજબૂત સ્થિતિમાં છે, જ્યારે પાંચમી બેઠક માટે તેની પાસે થોડા મતોની કમી છે. આ કારણે વિરોધ પક્ષે RJDના અમરેન્દ્ર ધારી સિંહને ઉમેદવાર બનાવી ચૂંટણીને રસપ્રદ બનાવી દીધી છે.
ઓડિશામાં ક્રોસ વોટિંગની શક્યતા
ચોથી બેઠક માટેનો મુકાબલો રસપ્રદ માનવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે ભાજપ કે બીજેડી — બંને પાસે જીત માટે પૂરતું સંખ્યાબળ નથી, જેને કારણે ક્રોસ વોટિંગની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. 147 સભ્યોની ઓડિશા વિધાનસભામાં ભાજપના 79 ધારાસભ્યો છે અને તેને ત્રણ અપક્ષ ધારાસભ્યોનું સમર્થન મળ્યું છે. બીજી તરફ, બે ધારાસભ્યોના સસ્પેન્શન બાદ BJD પાસે 48 સભ્યો છે. કોંગ્રેસના 14 ધારાસભ્યો છે અને એક ધારાસભ્ય માર્ક્સવાદી કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીનો છે.