વિરાટ કોહલીએ સદી સાથે ઇતિહાસ રચ્યો, વનડેમાં 16,000 રન પૂરા કર્યા

ભારતની સ્થાનિક વનડે ટુર્નામેન્ટ, વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ઘણા સુપરસ્ટાર ખેલાડીઓ રમી રહ્યા છે. ઘરેલુ ટુર્નામેન્ટ બુધવારથી શરૂ થઈ રહી છે. દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી દિલ્હી ટીમનો ભાગ છે, જ્યારે હિટમેન તરીકે જાણીતા રોહિત શર્મા મુંબઈ તરફથી રમી રહ્યા છે. દિલ્હી તરફથી રમતા, વિરાટ કોહલીએ 83 બોલમાં સદી ફટકારી. આંધ્રપ્રદેશ સામે ૨૯૯ રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ચેઝ માસ્ટરે નવ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકારીને પોતાની સદી પૂરી કરી. સિક્કિમ સામે મુંબઈ તરફથી ૨૩૭ રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, રોહિત શર્માએ ૭૧ બોલમાં સદી ફટકારી. રોહિતે માત્ર ૯૪ બોલમાં ૧૫૫ રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 18 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા.
આ સમાચાર લખતી વખતે, વિરાટ કોહલી ૮૫ બોલમાં ૧૦૭ રન બનાવીને અણનમ છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં ૧૧ ચોગ્ગા અને ૩ છગ્ગા ફટકાર્યા છે. વિરાટની દિલ્હી ટીમને જીતવા માટે 79 રનની જરૂર છે, જ્યારે રોહિત શર્માની ટીમ પહેલાથી જ મેચ જીતી ચૂકી છે. રોહિત 155 રન બનાવ્યા બાદ કેચ આઉટ થયો હતો. રોહિતે માત્ર 61 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. રોહિત શર્માએ પોતાની સદીમાં 8 છગ્ગા અને 9 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. જયપુરમાં રમાઈ રહેલી મુંબઈ વિરુદ્ધ સિક્કિમ મેચમાં રોહિત શર્માને જોવા માટે મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી.
વિરાટ કોહલીએ 16,000 રન પૂરા કર્યા
દિલ્હી માટે માત્ર એક રન સાથે, વિરાટ કોહલીએ લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં 16,000 રન પૂરા કર્યા છે. આ મેચ પહેલા, વિરાટે 342 લિસ્ટ A મેચમાં 15,999 રન બનાવ્યા હતા. વિરાટ હવે સચિન તેંડુલકર પછી લિસ્ટ A મેચમાં 16,000 રનનો આંકડો પાર કરનાર બીજો ભારતીય બન્યો છે. તે આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો 9મો બેટ્સમેન પણ બન્યો છે. લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ મહાન ગ્રેહામ ગુચના નામે છે. ગુચના નામે 22,000 થી વધુ રન છે. એ નોંધવું જોઈએ કે ઘરેલુ ૫૦ ઓવરની મેચો અને વન-ડે ઈન્ટરનેશનલમાં બનાવેલા રન લિસ્ટ A મેચોમાં ગણવામાં આવે છે.