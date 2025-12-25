ઉન્નાવ રેપ કેસઃ કુલદીપ સેંગરના જામીન સામે CBI સુપ્રીમ કોર્ટ જશે

નવી દિલ્હીઃ ઉન્નાવ રેપ કેસ સાથે જોડાયેલા એક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમમાં CBIએ મોટો નિર્ણય લીધો છે. દોષિત ઠરાવવામાં આવેલા ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય કુલદીપ સિંહ સેંગરને દિલ્હી હાઇ કોર્ટ તરફથી મળેલા જામીન અને સજા સ્થગિત કરવાના આદેશ સામે હવે તપાસ એજન્સી સુપ્રીમ કોર્ટનાં દ્વાર ખટખટાવશે. CBIનું કહેવું છે કે કેસની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને પીડિતાને ન્યાય અપાવવો તેની પ્રાથમિકતા છે અને તેથી હાઇકોર્ટના આદેશને પડકારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
CBIનું આકરું વલણ
વાસ્તવમાં, ઉન્નાવ રેપ કેસમાં દોષિત ઠરાવવામાં આવેલા કુલદીપ સિંહ સેંગરને મળેલી રાહત પર હવે CBIએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. તપાસ એજન્સીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે દિલ્હી હાઇકોર્ટના એ આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારશે, જેમાં સેંગરની સજા સ્થગિત કરીને તેમને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. CBIના જણાવ્યા મુજબ દિલ્હી હાઇકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચના નિર્ણયનો વિસ્તૃત અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. કાનૂની પાસાઓ પર ચર્ચા બાદ એ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે આરોપીને આપવામાં આવેલી જામીન સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં વિશેષ અનુમતિ અરજી (SLP) દાખલ કરવામાં આવશે.
કેસ અત્યંત સંવેદનશીલ અને ગંભીર
તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે આ કેસ અત્યંત સંવેદનશીલ અને ગંભીર છે. CBIએ પુનરાવર્તન કર્યું છે કે પીડિતાને ન્યાય અપાવવો તેની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે અને આ કારણે તે આ નિર્ણયને સ્વીકારી શકતી નથી. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટમાં આરોપીની અપીલ અને જામીન અરજીનો CBI તરફથી આકરો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. CBIએ કોર્ટમાં પોતાનો જવાબ અને લેખિત દલીલો સમયસર દાખલ કરી હતી. બીજી તરફ પીડિતાના પરિવારે પણ જામીનનો વિરોધ કર્યો હતો અને સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. પરિવાર તરફથી એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આરોપીને મુક્ત કરવામાં આવવાથી તેમને ધમકીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ઉન્નાવ રેપ કેસ દેશના સૌથી ચર્ચિત કેસોમાંનો એક રહ્યો છે. હવે CBIના સુપ્રીમ કોર્ટ જવાના નિર્ણયથી આ મામલામાં ફરી એક વાર કાનૂની લડાઈ તેજ થવાની શક્યતા છે.