શ્રીહરિકોટામાં ત્રીજા લોન્ચ પેડ માટે કેબિનેટની મંજૂરી

કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે સરકારી કર્મચારીઓને મોટી ભેટ આપી છે. સરકારે આઠમા પગાર પંચના અમલની જાહેરાત કરી છે. આ 2026 થી અમલમાં આવશે. અત્યાર સુધી કર્મચારીઓને સાતમા પગાર પંચ હેઠળ પગાર મળતો હતો. આ ઉપરાંત મંત્રીમંડળે શ્રીહરિકોટામાં એક નવા લોન્ચ પેડને મંજૂરી આપી છે, જે ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠનના અવકાશ મિશનને વેગ આપશે.

Union Cabinet approves the establishment of the Third Launch Pad (TLP) at Satish Dhawan Space Centre of ISRO at Sriharikota, Andhra Pradesh at a cost of ₹3,985 cr which will prove to be an important milestone in the field of space infrastructure

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે કેબિનેટે શ્રીહરિકોટામાં ત્રીજા લોન્ચ પેડને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ આધુનિક હશે. આ આગામી પેઢીના લોન્ચ વાહન માટે મદદરૂપ થશે. આ લોન્ચ પેડ પર રોકેટ મૂકી શકાય છે, તેને એસેમ્બલ કરી શકાય છે અને પછી તેને સીધો ઊભો કરી શકાય છે. તેની કિંમત 3985 કરોડ રૂપિયા હશે. તેની ક્ષમતા અગાઉના બે લોન્ચ પેડ કરતા વધુ હશે.કેન્દ્રીય મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, શ્રીહરિકોટામાં ત્રીજા લોન્ચ પેડનું કામ આગામી 48 મહિનામાં પૂર્ણ થશે. તે આગામી 30 વર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવશે. ભવિષ્યમાં, ઇસરો માનવ ચંદ્રયાન મિશન લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યું છે, આ લોન્ચ પેડનો ઉપયોગ તેમાં પણ કરવામાં આવશે.

Prime Minister @narendramodi approves setup of the 8th Central Pay Commission for all employees of the Central Government.

Since 1947, seven Pay Commissions have been constituted, with the last one implemented in 2016. As the 7th Pay Commission’s term concludes in 2026,… pic.twitter.com/t5ghZ7kkwU

