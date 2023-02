કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે કોંગ્રેસ પર કર્યા આકરા પ્રહાર

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે સોમવારે નાગાલેન્ડ વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને મૂન ટાઉનમાં ભાજપની રેલી યોજી હતી. આ દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે 2024માં કોંગ્રેસ દૂરબીનથી પણ દેખાશે નહીં. તેમણે કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓ પર અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.

Eastern Nagaland Peoples' Organisation (ENPO) announced to boycott the elections. We held talks with them & assured them that we will solve all their problems after forming the govt here. In the last 8 years, PM Modi reduced violence by 70% in all regions of North East: Union HM pic.twitter.com/ImBngLpr73

