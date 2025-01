કેન્દ્રીય બજેટ સત્ર 31 જાન્યુઆરીથી, નિર્મલા સીતારમણ 8મું બજેટ રજૂ કરશે

નવી દિલ્હી: ૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫થી શરૂ થનારું કેન્દ્રીય બજેટ સત્ર ૪ એપ્રિલ સુધી ચાલશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આ વખતે તેમનું આઠમું બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. પરંપરા મુજબ, બજેટ સત્ર 31 જાન્યુઆરીએ લોકસભા અને રાજ્યસભાની સંયુક્ત બેઠકમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના સંબોધન સાથે શરૂ થશે. આ પછી આર્થિક સર્વે રજૂ કરવામાં આવશે. સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ 31 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ સવારે 11 વાગ્યે લોકસભાના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકને સંબોધિત કરશે. કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 1 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ તેમનું આઠમું બજેટ રજૂ કરતી વખતે કેટલીક મોટી જાહેરાતો કરી શકે છે.

૧૩ ફેબ્રુઆરીએ રજા રહેશે

તેમણે લખ્યું, બંને ગૃહો ૧૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૫ના રોજ વિરામ માટે મુલતવી રાખવામાં આવશે અને ૧૦ માર્ચ, ૨૦૨૫ના રોજ ફરી બોલાવી શકાય છે. જેથી વિવિધ મંત્રાલયો/વિભાગોની ગ્રાન્ટની માંગણીઓની તપાસ કરી શકાય અને તેનો અહેવાલ આપી શકાય. આ સત્રમાં કુલ ૨૭ બેઠકો યોજાશે.

The Hon’ble President of India Smt Droupadi Murmu ji on the recommendation of the Government of India, has approved summoning both Houses of Parliament for the Budget Session 2025 from 31st January, 2025 to 4th April 2025 (subject to exigencies of parliamentary business).

-The… pic.twitter.com/pCVXIEexXp

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 17, 2025