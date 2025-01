કડકડતી ઠંડી વચ્ચે વરસાદની આગાહી, અનેક રાજ્યોમાં એલર્ટ

દિલ્હી અને યુપી સહિત ઉત્તર ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદ પડશે. હવામાન વિભાગે શનિવારે સાંજે આ અંગે ચેતવણી જારી કરી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 21 થી 23 જાન્યુઆરી દરમિયાન ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે ગાઢ ધુમ્મસ પણ રહેશે.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હિમાલયના પશ્ચિમી વિસ્તારોમાં ફેરફાર જોવા મળ્યા છે. જેના કારણે આગામી થોડા દિવસોમાં ઉત્તર ભારતમાં વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 21 થી 23 જાન્યુઆરી દરમિયાન દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડશે. આ ઉપરાંત, 22 અને 23 જાન્યુઆરીએ ઉત્તરાખંડમાં વરસાદની શક્યતા છે.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવારે દિલ્હી-એનસીઆરમાં દિવસ દરમિયાન તડકો રહ્યો હતો. વહેલી સવારે હળવું ધુમ્મસ હતું. ઉત્તર ભારતના દિલ્હી, યુપી, હરિયાણા, પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં ઠંડી ધીમે ધીમે વધી રહી છે. તાપમાનમાં વધારો થયો છે, આગામી થોડા દિવસોમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને વરસાદની શક્યતા છે.

IR animation from INSAT 3DR (18.01.2025 0545 – 1315 IST) showing convective clouds off the coast of Tamil Nadu.

MAX-Z product for DWR Karaikal (18.01.2025 0820 – 1420 IST) showing convective clouds approaching the Tamil Nadu coast.#imd #mausam #mausm #IMDweatherupdate… pic.twitter.com/a3hRUwKw53

