એન્થ્રોપિક CEO સહિત આ મોટા ચહેરાઓ સમિટમાં થશે સામેલ

આજે નવી દિલ્હીમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પર એક મોટો કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે. આ કાર્યક્રમને AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ કહેવામાં આવે છે. આ ઇવેન્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે તેનો અંદાજ તમે એના પરથી લગાવી શકો છો કે આમાં આશરે સાત દેશના રાષ્ટ્રપતિ, 9 દેશના વડાપ્રધાન, દુનિયાભરની મોટી AI ટેક કંપનીઓના CEO સામેલ થવાના છે. આ સમિટમાં એન્થ્રોપિકના CEO ડારિયો અમોડેઈ પણ સામેલ થશે.
એન્થ્રોપિકના સીઈઓ ડારિયો અમોડેઈએ આધુનિક એઆઈ સિસ્ટમ્સ વિકસાવવા અને નિયંત્રિત કરવાની રીતને શાંતિથી પ્રભાવિત કરી છે. જેના કારણે તેમના વિશે વધુ ચર્ચા થઈ છે.
નવી દિલ્હીમાં AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ માટે મોટા પાયે તૈયારીઓ અને મજબૂત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વૈશ્વિક નેતાઓ અને VVIP ની સુરક્ષા માટે નવી દિલ્હીના ઘણા રૂટ પણ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ દરમિયાન આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના વધતા પ્રભાવ વચ્ચે ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.AI નોકરીઓથી લઈને સુરક્ષા સુધીના પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. ઉપરાંત, મોટા ડેટા સેન્ટરોની પર્યાવરણીય અસર વિશે ચર્ચા થશે.
AI ઇમ્પેક્ટ સમિટના મુખ્ય વક્તાઓ
નરેન્દ્ર મોદી, પ્રધાનમંત્રી, ભારત
એમેન્યુઅલ મેક્રોન, રાષ્ટ્રપતિ, ફ્રાન્સ
સુંદર પિચાઈ, CEO, Google
મુકેશ અંબાણી, ચેરમેન એન્ડ MD, રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
સૈમ ઑલ્ટમેન, CEO, ઓપનAI
શાન્તનુ નારાયણ, CEO, એડોબી
ક્રિસ્ટિયાનો એમોન, CEO, ક્વાલકૉમ
ડારિયો અમોડેઈ, CEO, એંથ્રોપિક
ડેમિસ હાસાબિસ, CEO, ગૂગલ
આર્થર મેંશ, CEO, મિસ્ટ્રલ AI
એલેક્ઝેંડર વાંગ, ચીફ AI ઓફિસર, મેટા
પ્રત્યુષ કુમાર અને વિવેક રાઘવન, સહ-સંશ્થાપક, સર્વમ AI
વિશાલ સિક્કા, સંસ્થાપક અને CEO, વિયાનાઈ
16 ફેબ્રુઆરીના રોજ યોજાનાર ઉદ્ઘાટન સત્રનું શીર્ષક “AIના યુગમાં રોજગારનું ભવિષ્ય” હશે. આ સત્રના વક્તાઓમાં દેશભરના પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આમાં ભારત સરકારના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર વી અનંત નાગેશ્વરન અને ઇફોએજના સંજીવ ભીખચંદાનીનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી ઓફ મેડિસિનના અનુરાગ મૈરન અને AI4Indiaના શશી શેખર વામ્પતી છે.
19 ફેબ્રુઆરીના રોજ (સવારે 9:30 થી 10:30 વાગ્યા સુધી) યોજાનાર એઆઈ યુગમાં રોજગારનું ભવિષ્ય એન્થ્રોપિકના સીઈઓ ડારિયો અમોડેઈ હાજરી આપશે. આર્થિક વિકાસ અને સામાજિક ભલાઈ માટે AI પર સત્ર 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ (સવારે 9:30 – 10:30) યોજાશે.
AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ એક ખાસ કાર્યક્રમ બનવાની તૈયારીમાં છે. 500 થી વધુ AI સ્ટાર્ટઅપ્સ ભાગ લેશે. 500 થી વધુ સત્રો યોજાશે. અહીં, AI ના ફાયદા અને તેના ગેરફાયદાને કેવી રીતે ઘટાડી શકાય તેના પર ચર્ચાઓ અને ડેમો બતાવવામાં આવશે.