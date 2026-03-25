દેશમાં દરેક નાગરિક માટે સમાન કાયદો હોવો જોઈએઃ અમિત શાહ

નવી દિલ્હીઃ ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે ગુજરાતમાં પણ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (UCC) લાગુ થવાની માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઉત્તરાખંડ પછી હવે ગુજરાતમાં પણ સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) વિધેયક પસાર કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું હતું કે દેશમાં દરેક નાગરિક માટે એકસરખો કાયદો હોવો જોઈએ, આ ભાજપનો સ્થાપના સમયથી જ સંકલ્પ રહ્યો છે. મોદીજીના નેતૃત્વ હેઠળ ભાજપની રાજ્ય સરકારો આ દિશામાં સતત આગળ વધી રહી છે. મને આનંદ છે કે ઉત્તરાખંડ પછી હવે ગુજરાતે પણ સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) વિધેયક પસાર કરીને પોતાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. આ માટે મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને આ બિલને સમર્થન આપનાર તમામ વિધાનસભ્યોને અભિનંદન. દેશ તુષ્ટિકરણને આધારે નહીં, પરંતુ તમામ નાગરિકો માટે સમાન કાયદાથી ચાલે — આ અમારી પ્રાથમિકતા અને સંકલ્પ બંને છે.
ગુજરાત સરકારે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ મુદ્દે મોટો નિર્ણય લીધો છે. મંગળવારે જસ્ટિસ રંજના દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં બનેલી UCC પેનલે મુખ્ય મંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને ત્રણ ભાગમાં પોતાનો ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ સોંપ્યો હતો. ગુજરાત સરકારે ફેબ્રુઆરી, 2024માં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ અમલમાં મૂકવા માટે સમિતિ રચી હતી. ત્યાર બાદ સમિતિએ લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસો અને દત્તક લેવાના મુદ્દાઓ સંબંધિત સમાન કાયદા અંગે સૂચનો મેળવ્યાં હતાં.
આ પહેલાં ગૃહ મંત્રીએ ધામી સરકારની ખુલ્લેઆમ પ્રશંસા કરતાં કહ્યું હતું કે ઉત્તરાખંડે UCC લાગુ કરીને દેશ સમક્ષ નવી મિસાલ આપી કરી છે. નાગરિકોનો ધર્મ અલગ હોઈ શકે, પરંતુ દેશમાં રહેવા માટે કાયદો બધા માટે સમાન હોવો જોઈએ. UCC લાગુ થવાથી સમાજમાં સમાનતા અને ન્યાયની ભાવના વધુ મજબૂત બનશે. આ કાયદો જનસંખ્યામાં થતી અસ્વાભાવિક વૃદ્ધિ પર નિયંત્રણ લાવવામાં પણ મદદરૂપ થશે. દેશની જનસંખ્યા રચનામાં આવી રહેલા અસ્વાભાવિક ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિ રચવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે ટૂંક સમયમાં પોતાનું કાર્ય શરૂ કરશે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, यह भाजपा का स्थापना से ही संकल्प रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मुझे हर्ष है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर…
— Amit Shah (@AmitShah) March 25, 2026
ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં UCC મુદ્દો હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો, જેમાં UCC સમિતિના ગઠનને પડકારવામાં આવ્યો હતો. જોકે હાઇકોર્ટે આ અરજીને ફગાવી દીધી હતી. ગોવામાં પહેલેથી જ સમાન નાગરિક કાયદો અમલમાં છે, જ્યારે ગયા વર્ષે ઉત્તરાખંડે પણ UCC લાગુ કર્યો હતો.