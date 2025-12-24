બિહારના રાજકારણમાં થઈ શકે છે મોટી ઉથલપાથલ

બિહારના રાજકારણમાં ટૂંક સમયમાં મોટી ઉથલપાથલ જોવા મળી શકે છે. પરંપરાગત રીતે, ખર્માસ પછી રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે. આ વખતે, એવા સંકેતો મળી રહ્યા છે કે NDAમાં વ્યૂહાત્મક વિચાર-વિમર્શ ચાલી રહ્યો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભાજપ ઇચ્છે છે કે નીતિશ કુમાર આગામી ત્રણથી છ મહિનામાં સ્વેચ્છાએ તેમના અનુગામીને મુખ્યમંત્રી પદ માટે નોમિનેટ કરે, જેથી તેમને બિહારની આગામી કમાન સોંપી શકાય. ચર્ચાઓ અનુસાર, ભાજપ બે મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે: પ્રથમ, પાર્ટી લાંબા સમયથી સત્તામાં રહેલા નીતિશ કુમાર પછી એક નવો ચહેરો આગળ લાવીને તેના સંગઠનને મજબૂત બનાવવા અને ચૂંટણી તૈયારીઓને વધુ તીવ્ર બનાવવા માંગે છે.
નિશાંત કુમારને નાયબ મુખ્યમંત્રીની જવાબદારી આપવાનો પ્રસ્તાવ
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સત્તાનું સંતુલન જાળવવા અને JDU સમર્થન આધારને શાંત કરવા માટે નીતિશ કુમારના પુત્ર નિશાંત કુમારને નાયબ મુખ્યમંત્રીની જવાબદારી આપવાનો પ્રસ્તાવ વિચારણા હેઠળ છે. જોકે, આ ચર્ચાઓ પર હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી.
નીતિશ કુમારની ભૂમિકા અને જેડીયુનું વલણ
બિહારના રાજકારણમાં નીતિશ કુમાર સૌથી અનુભવી નેતાઓમાંના એક છે. તેમની સ્વીકૃતિ ફક્ત જેડીયુ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ એનડીએની અંદર પણ છે. હાલમાં, નેતૃત્વ પરિવર્તન અંગે જેડીયુમાં કોઈ ખુલ્લેઆમ અસંતોષ નથી. પક્ષના વરિષ્ઠ નેતાઓ જાહેરમાં સરકારી સ્થિરતા અને વિકાસ કાર્યોને પ્રાથમિકતા આપવાની વાત કરી રહ્યા છે.
શું નિશાંત કુમાર રાજકારણમાં સક્રિય થશે?
નિશાંત કુમાર વિશે અટકળો નવી નથી, પરંતુ અત્યાર સુધી તેમણે સક્રિય રાજકારણથી અંતર જાળવી રાખ્યું છે. જો તેમને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યાના સમાચાર સાચા હોય, તો તે જેડીયુના ભવિષ્ય અને ઉત્તરાધિકારની રાજનીતિ માટે એક મોટો સંકેત માનવામાં આવશે. પ્રશ્ન એ પણ ઊભો થાય છે કે શું નિશાંત કુમાર પોતે આ ભૂમિકા માટે તૈયાર હશે.
વિપક્ષની નજર અને સંભવિત અસર
વિપક્ષી પક્ષો, ખાસ કરીને આરજેડી અને કોંગ્રેસ, આ ચર્ચાઓ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. જો એનડીએમાં નેતૃત્વ પરિવર્તન થાય છે, તો વિપક્ષ તેનો ઉપયોગ સરકારી અસ્થિરતા અને આંતરિક મતભેદો તરીકે કરવાનો પ્રયાસ કરશે. હાલમાં, બિહારના રાજકારણમાં ચાલી રહેલી પ્રવૃત્તિ સ્ત્રોતો અને અટકળો પર આધારિત છે. નીતિશ કુમારની બહાર નીકળવાની યોજના, ભાજપના મુખ્ય પ્રધાનપદનો ચહેરો અને નિશાંત કુમારની ભૂમિકા ત્યારે જ સ્પષ્ટ થશે જ્યારે NDAના ટોચના નેતૃત્વ અથવા મુખ્ય પ્રધાન તરફથી સત્તાવાર સંકેત મળશે. ત્યાં સુધી, ખરમાસ પછી “કંઈક મોટું” થવાના સમાચાર બિહારના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવશે.