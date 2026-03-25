ટ્રમ્પ પ્રશાસને ઈરાનને 15 મુદ્દાની યુદ્ધવિરામ યોજના સોંપી

વોશિંગ્ટનઃ ટ્રમ્પ પ્રશાસને ઈરાનને 15 મુદ્દાવાળી યુદ્ધવિરામ યોજના (Ceasefire Plan)નો પ્રસ્તાવ આપ્યો છે, એમ આ યોજનાની રૂપરેખા અંગે જાણકારી ધરાવતી એક વ્યક્તિએ આ માહિતી આપી હતી, જોકે તેમને જાહેરમાં આ અંગે બોલવાની મંજૂરી નથી. આ યુદ્ધવિરામ યોજના પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થી દ્વારા ઈરાનને સોંપવામાં આવી છે, જેમણે વોશિંગ્ટન અને તહેરાન વચ્ચે ફરી વાર્તા યોજવાની પણ ઓફર કરી છે.
આ પ્રસ્તાવ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે અમેરિકી સેના વિસ્તારમાં પહેલેથી જ હાજર આશરે 50,000 સૈનિકોની સંખ્યા વધારવા માટે 82મી એરબોર્ન ડિવિઝનમાંથી ઓછામાં ઓછા 1000 વધુ સૈનિકોને મોકલવાની તૈયારી કરી રહી છે.
15 મુદ્દાની યોજના ઈરાની અધિકારીઓને સોંપાઈ
આ 15 મુદ્દાની યોજના ઈરાનના અધિકારીઓને સોંપવામાં આવી છે. પેન્ટાગોન આ વિસ્તારમાં લગભગ 5000 મરીન અને હજારો નૌસૈનિકોને સામેલ કરવા માટે બે મરીન એક્સપેડિશનરી યુનિટ્સની તહેનાતીની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરી રહ્યું છે.
આ માહિતી આપનારી વ્યક્તિએ જણાવ્યું હતું કે ઈઝરાયેલી અધિકારીઓ, જે ટ્રમ્પને ઈરાન સામે યુદ્ધ ચાલુ રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા હતા, તેઓ અમેરિકી પ્રશાસન દ્વારા યુદ્ધવિરામ યોજના રજૂ થતા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા, પરંતુ મધ્ય-પૂર્વમાં અમેરિકા દ્વારા વધારાના સૈનિકો અને મરીન મોકલવાના પગલાંને ધ્યાનમાં લેતાં આ પગલું ટ્રંપ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી માટે વધુ વ્યૂહાત્મક લવચીકતા મેળવવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. વ્હાઈટ હાઉસે આ મુદ્દે ટિપ્પણી કરવાની વિનંતીનો જવાબ આપ્યો નથી.
ટ્રંપે જીતનો દાવો કર્યો
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપે ઈરાન સામેના યુદ્ધમાં જીતનો દાવો કર્યો છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે તેઓ આ યુદ્ધ જીતી ચૂક્યા છે, કારણ કે ઈરાનની નૌસેના અને વાયુસેના સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ થઈ ગઈ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે
હાલમાં ઈરાન સાથે અમારી વાતચીત ચાલી રહી છે. હું કહી શકું છું કે તેઓ એક સમજૂતી કરવા ઈચ્છશે. ઈરાનની જગ્યાએ કોઈ બીજો દેશ હોત તો પણ એ જ કરત. તેમની નૌસેના ખતમ થઈ ગઈ છે, તેમની વાયુસેના હવે નથી. સંચારના બધાં સાધનો નષ્ટ થઈ ગયાં છે. તેમની પાસે જે કંઈ હતું તે બધું ખતમ થઈ ગયું છે. ટ્રમ્પે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે ઈરાન હવે કોઈ પણ પ્રકારનાં પરમાણુ હથિયારો રાખશે નહીં.