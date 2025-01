ટીમ ઈન્ડિયામાં મોટો ફેરફાર, મળ્યા નવા બેટિંગ કોચ

ટીમ ઈન્ડિયાના નવા બેટિંગ કોચ: બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફી ભારતીય ટીમ માટે કોઈ દુઃસ્વપ્નથી ઓછી નહોતી. શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ રહેલી ભારતીય ટીમે છેલ્લી 4 મેચમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું. આ જ કારણ હતું કે ટીમ ઈન્ડિયાને ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર 3-1થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાના ખરાબ પ્રદર્શન બાદ બીસીસીઆઈએ કોચિંગ યુનિટમાં ફેરફાર કર્યા છે. ટીમમાં એક નવા બેટિંગ કોચની એન્ટ્રી થઈ છે.

🚨 SITANSHU KOTAK AS BATTING COACH 🚨

– BCCI is considering appointing Sitanshu Kotak as the new batting coach of India. [Gaurav Gupta from TOI] pic.twitter.com/AD8FNNe4YK

