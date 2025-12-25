શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલના સ્વપ્નિલે ગુજરાત રેન્ક ત્રીજો મેળવ્યો

અમદાવાદઃ અમદાવાદની શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલના વિદ્યાર્થી, સ્વપ્નિલ સુભાષે CLAT 2026માં ગુજરાત રેન્ક 3 અને ઓલ ઈન્ડિયા રેન્ક 185 મેળવ્યો છે. આ અંગે વધુ જણાવતાં સ્વપ્નિલ કહે છે કે આ સફર ફક્ત પરીક્ષા વિશે નહોતી પરંતુ દ્રઢતા, શિસ્ત અને મારાં લક્ષ્યોમાં વિશ્વાસ વિશે હતી. મારી તૈયારી દરમિયાન મારી શાળાએ મને શૈક્ષણિક અને ભાવનાત્મક રીતે ટેકો આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલના શિક્ષકો અને માર્ગદર્શકોએ મને સતત પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું, જરૂર પડે ત્યારે માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું અને એક સકારાત્મક શિક્ષણ વાતાવરણ બનાવ્યું જેણે મને ધ્યાન કેન્દ્રિત અને પ્રેરિત રહેવામાં મદદ કરી. મારી શાળા અને મારા સાથીદારો તરફથી મળેલા સમર્થન અને પ્રોત્સાહન માટે હું આભારી છું.