સુકેશે જેકલિનને આપી ‘ક્રિસમસ ગિફ્ટ’: RCB ટીમ ખરીદવાનો  પણ દાવો

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીની મંડોલી જેલમાં બંધ કથિત ઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખર ફરી એક વાર ચર્ચામાં આવ્યો છે. આ વખતે તેણે ક્રિસમસના અવસર પર બોલિવુડ અભિનેત્રી જેકલિન ફર્નાન્ડિસને લખેલો એક પત્ર ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. આ પત્રમાં સુકેશે દાવો કર્યો છે કે તેણે જેકલિન માટે અમેરિકાના પોશ વિસ્તાર બેવર્લી હિલ્સમાં એક ઘર ખરીદ્યું છે, જેને તેણે ‘ધ લવ નેસ્ટ’ નામ આપ્યું છે.
તૈયાર થયું સપનાઓનું ‘લવ નેસ્ટ’
બુધવારે લખાયેલા આ પત્રમાં સુકેશે જેકલિન પ્રત્યે પોતાના પ્રેમનો ઇઝહાર કરતાં લખ્યું છે કે બંનેએ જે ઘરનું સ્વપ્ન જોયું હતું, તે બેવર્લી હિલ્સમાં હવે તૈયાર થઈ ગયું છે. આ પત્ર મુજબ આ ઘર અગાઉની યોજના કરતાં પણ વધુ મોટું અને વધુ ભવ્ય છે. સુકેશે લખ્યું છે કે આ ઘરની ચારે બાજુ ખાનગી ‘19-હોલ’નો ગોલ્ફ કોર્સ પણ છે. તેણે આ ઘર જેકલિન માટે પોતાની ‘ક્રિસમસ ગિફ્ટ’ ગણાવ્યું છે.
RCB ટીમ ખરીદવાની તૈયારી?
માત્ર ઘર જ નહીં, સુકેશે જેકલિનને એક વધુ મોટા સરપ્રાઇઝનો દાવો પણ કર્યો છે. આ પત્રમાં તેણે લખ્યું છે કે તે જેકલિનનું એક વધુ સપનું પૂરું કરવા પર કામ કરી રહ્યો છે, અને તે છે એક IPL ટીમનો માલિક બનવાનો. સુકેશના પત્ર મુજબ તેણે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ટીમ માટે પોતાની બિડ મૂકી દીધી છે અને તેને આશા છે કે જલદી આ ટીમ તેની થશે.
સુકેશનો મામલો શું છે?
સુકેશ ચંદ્રશેખર હાલમાં 200 કરોડ રૂપિયાની ખંડણીના કેસમાં જેલમાં છે. તે જેલની અંદરથી જ ઘણી વાર જેકલિનને પ્રેમપત્રો લખતો રહે છે, જેને તે મિડિયાના માધ્યમથી જાહેર કરતો રહે છે. EDએ આ મામલે જેકલિનને પણ આરોપી બનાવી છે. તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે કે જેકલિનને સુકેશની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓની જાણ હતી અને તેના પરિવાર તથા મિત્રો સુકેશ પાસેથી મળેલા કરોડો રૂપિયાનો લાભ લીધો છે. કાનૂની નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આવા દાવાઓ ઘણી વખત તપાસને ગેરમાર્ગે દોરવા અથવા ચર્ચામાં રહેવા માટે કરવામાં આવે છે.