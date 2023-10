મેચ પહેલાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ પોલીસ છાવણમાં તબદિલ

અમદાવાદઃ ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે બપોરે બે કલાકે મેચ શરૂ થશે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ હોઇ વોલ્ટેજ મેચ પહેલાં ગુજરાત વહીવટી તંત્રએ આકરું વલણ અપનાવ્યું છે. આ મેચ પહેલાં સ્ટેડિયમમાં પોલીસની છાવણીમાં તબદિલ કરવામાં આવ્યું છે.

સ્ટેડિયમની અંદર-બહાર સુરક્ષા દળો તહેનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ મેચ પહેલાં ગુજરાતમાં કેટલીય પોલીસ વડાઓને અલર્ટ મોડ પર રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય અસામાજિક તત્વો અને સંવેદનશીલ વિસ્તારો પર ચાંપતી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. સ્ટેડિયમમાં પાંચ લેયરની સુરક્ષા હશે. આ પહેલાં અમદાવાદને નો ડ્રોન જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. સ્ટેડિયમ તરફ જતા રસ્તાઓને સીલ કરવામાં આવ્યા છે.

Rohit Sharma flips the coin and India have elected to field first 🏏

Shubman Gill returns to the playing XI 👊#CWC23 | #INDvPAK 📝: https://t.co/lXgEd1FCKN pic.twitter.com/RklSPsBuAW

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 14, 2023