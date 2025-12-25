વર્ષ 2025માં સ્મોલકેપ, મિડકેપમાં સુધારો અટક્યો, સેન્સેક્સે આપ્યું સારું રિટર્ન

અમદાવાદઃ વર્ષ 2025નું વર્ષ સ્મોલકેપ અને મિડકેપ શેરો માટે અપેક્ષા મુજબ સારું રહ્યું નથી. એક તરફ મોટા અને મજબૂત શેરો ધરાવતો સેન્સેક્સ રોકાણકારોને વધુ સારું રિટર્ન આપતો જોવા મળ્યો, તો બીજી તરફ સ્મોલકેપ અને મિડકેપ શેરો ઘણા પાછળ રહી ગયા. બજાર નિષ્ણાતો કહે છે કે છેલ્લાં બે વર્ષમાં આવેલી ઝડપી રેલી બાદ હવે બજાર ‘નોર્મલ મોડ’માં પાછું ફરવું, ઊંચા વેલ્યુએશન પર નફાવસૂલી અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા એ તેનાં મુખ્ય કારણો રહ્યાં છે.
મજબૂત રેલી બાદ નાના શેરોમાં સુધારો અટક્યો
નિષ્ણાતોના મતે 2023 અને 2024માં સ્મોલકેપ અને મિડકેપ શેરોએ અપેક્ષા કરતાં ઘણી વધારે તેજી બતાવી હતી. વર્ષ 2023માં BSE સ્મોલકૅપ ઇન્ડેક્સ આશરે 47.5 ટકા અને મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 45.5 ટકા વધ્યો હતો. 2024માં પણ સ્મોલકેપે 29 ટકા અને મિડકેપે 26 ટકા કરતાં વધુ રિટર્ન આપ્યું હતું.
આટલી ઝડપી વૃદ્ધિ પછી ઘણા નાના અને મધ્યમ શેરોના ભાવ તેમની કમાણી કરતાં ઘણી આગળ નીકળી ગયા. 2025માં જેમ જ રોકાણકારોએ નફો બુક કરવાનું શરૂ કર્યું, તેમ આ શેરો પર દબાણ વધ્યું. તેની સામે મજબૂત બેલેન્સ શીટ અને સ્થિર કમાણી ધરાવતા લાર્જકેપ શેરો વધુ સલામત લાગ્યા.
2025માં સેન્સેક્સ આગળ, સ્મોલકેપ-મિડકેપ પાછળ
24 ડિસેમ્બર 2025 સુધીના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો ચિત્ર સ્પષ્ટ થાય છે. BSE મિડકેપ ઇન્ડેક્સ આ સમયગાળા દરમિયાન માત્ર 360.25 પોઇન્ટ એટલે કે લગભગ 0.77 ટકા વધ્યો. જ્યારે BSE સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો અને તે 3686.98 પોઇન્ટ એટલે કે લગભગ 6.68 ટકા ઘટ્યો. તેની સામે 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 7269.69 પોઇન્ટ એટલે કે લગભગ 9.30 ટકા વધવામાં સફળ રહ્યો. એટલે કે મોટા શેરોએ સ્પષ્ટ રીતે નાના શેરો કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું.