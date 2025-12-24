SIR 2.: EC દ્વારા મતદાર યાદીમાંથી 3.67 કરોડ નામ કરાયાં દૂર

નવી દિલ્હીઃ ચૂંટણી પંચ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલી ‘સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન’ (SIR) પ્રક્રિયાના બીજા તબક્કા બાદ એક ચોંકાવનારો આંકડો સામે આવ્યો છે. દેશનાં 11 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી લગભગ 3.67 કરોડ મતદારોનાં નામ દૂર કરવામાં આવ્યાં છે. આ કુલ મતદારોના લગભગ 10 ટકા જેટલો ભાગ છે.
નામ દૂર થવાનાં મુખ્ય કારણોમાં મતદારોનું અવસાન, કાયમી રીતે સરનામું બદલવું અને ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ શુદ્ધીકરણ પ્રક્રિયાનો આગામી તબક્કો જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે, જેના બાદ ફેબ્રુઆરી, 2026માં અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવશે.
તામિલનાડુ અને ગુજરાતમાં સૌથી મોટી કપાત
મતદાર યાદીમાં સુધારાને મામલે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ ભારતનાં રાજ્યોમાં સૌથી વધુ નામ દૂર થયાં છે.
તામિલનાડુ: અહીં સૌથી વધુ 97 લાખથી વધુ નામ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યાં છે.
ગુજરાત: અહીં કુલ 5.08 કરોડ મતદારોમાંથી 73.73 લાખ (લગભગ 14.5 ટકા) નામ ડ્રાફ્ટ યાદીમાંથી બહાર થયાં છે.
પશ્ચિમ બંગાળ: લગભગ 58 લાખ મતદારોનાં નામ દૂર કરવામાં આવ્યાં છે.
રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશ: રાજસ્થાનમાંથી આશરે 44 લાખ અને મધ્ય પ્રદેશમાંથી 42.74 લાખ નામ દૂર થયાં છે.
લક્ષદ્વીપથી પુડુચેરી સુધી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સ્થિતિ
નાનાં રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં (UTs) પણ મોટી સંખ્યામાં ગેરરીતિઓ સામે આવી છે:
પુડુચેરી અને ગોવા: બંનેમાં 1-1 લાખથી વધુ મતદારોનાં નામ દૂર થયાં છે.
આંદામાન અને નિકોબાર: ટકાવારીના હિસાબે અહીં સૌથી મોટી કપાત થઈ છે — લગભગ 64,000 (લગભગ 20.62 ટકા) નામ દૂર કરાયાં છે.
લક્ષદ્વીપ: અહીં લગભગ 1,600 મતદારોનાં નામ દૂર કરવામાં આવ્યાં છે.
જાન્યુઆરીથી ફેબ્રુઆરી દરમિયાન SIRનું શેડ્યૂલ
ચૂંટણી પંચની આ SIR 2.0ની પ્રક્રિયા 321 જિલ્લાઓ અને 1843 વિધાનસભા ક્ષેત્રોમાં ચાલી રહી છે. આવતા વર્ષે 22 જાન્યુઆરીથી 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન વિશેષ અભિયાનનો બીજો તબક્કો યોજાશે. ત્યાર બાદ 21 ફેબ્રુઆરી, 2026એ આ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની અંતિમ મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.