શ્રેયસ ઐયર પંજાબ કિંગ્સનો નવો કેપ્ટન બન્યો

IPL 2025 સીઝનમાં કેટલીક ટીમો નવા કેપ્ટનો સાથે મેદાનમાં ઉતરશે, જેમાં એક ફ્રેન્ચાઇઝીએ તો નામ પણ જાહેર કરી દીધું છે. પંજાબ કિંગ્સે સ્ટાર ભારતીય બેટ્સમેન અને IPL વિજેતા કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને પોતાના નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ઐયરના નામની જાહેરાત પણ ખૂબ જ ખાસ રીતે કરવામાં આવી હતી. લોકપ્રિય રિયાલિટી શો ‘બિગ બોસ’ના હોસ્ટ અને બોલિવૂડ સ્ટાર સલમાન ખાને એક ખાસ એપિસોડમાં ઐયરને પંજાબ કિંગ્સના નવા કેપ્ટન તરીકે જાહેર કર્યા.

સલમાન ખાને રવિવાર, 12 જાન્યુઆરીના રોજ પ્રસારિત થયેલા બિગ બોસ ‘વીકેન્ડ કા વાર’ના ખાસ એપિસોડમાં ઐયરના નામની જાહેરાત કરી હતી. આ શોમાં મહેમાન તરીકે ઐયર, યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને શશાંક સિંહ ખાસ હાજર રહ્યા હતા. ત્રણેય ખેલાડીઓ પંજાબ કિંગ્સનો ભાગ છે. પહેલાથી જ એવી અટકળો લગાવવામાં આવી રહી હતી કે ઐયરને ફ્રેન્ચાઇઝનો નવો કેપ્ટન બનાવવામાં આવશે અને સલમાન ખાને પણ શોમાં તેની ઔપચારિક જાહેરાત કરી હતી.

