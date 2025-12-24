શ્રેયસ ફાઉન્ડેશનમાં વાર્ષિક ‘વ્યાયામોત્સવ’ની ઉજવાણી

અમદાવાદ: શહેરના આંબાવાડી વિસ્તારમાં આવેલ શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન ખાતે વાર્ષિક વ્યાયામોત્સવનું પરંપારગત અને શિસ્તબદ્ધ આયોજન કરવામાં આવ્યું. શાળાના બજરંગ મેદાનમાં 24 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સવારે 9થી 12 વાગ્યા સુધી વાર્ષિક વ્યાયામોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં શિશુ વિભાગથી લઈને ધોરણ 11 સુધીના 1,200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.
વિદ્યાર્થીઓએ માર્ચ પાસ્ટ, ડમ્બેલ્સ, લેઝીમ, યોગાસન, પિરામિડ, જિમ્નાસ્ટિક્સ, મલખમ્બ, ટગ ઓફ વૉર જેવી વિવિધ કસરતો અને પ્રવૃત્તિઓનું આકર્ષક પ્રદર્શન કર્યું હતું. મારિયા મોન્ટેસરી, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર અને ગાંધીજીના વિચારોથી પ્રેરિત શ્રેયસ ફાઉન્ડેશનમાં શારીરિક શિક્ષણને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે.આ વ્યાયામોત્સવ બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ, શિસ્ત અને ટીમવર્કને પ્રોત્સાહન આપે છે.આ કાર્યક્રમે શરીર, મન અને આત્માના સંતુલિત વિકાસનું સુંદર પ્રતીક રજૂ કર્યું હતું.