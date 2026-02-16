RSS શૈતાન અને ભાજપ એનો પડછાયોઃ પ્રિયાંક ખડગે

બેંગલુરુઃ કર્ણાટકના IT મંત્રી પ્રિયાંક ખડગે એ ફરી એક વાર RSS પર આકરા પ્રહાર કર્યો છે. તેમણે RSSની તુલના “શૈતાન” સાથે કરી હતી અને ભાજપને તેનો “પડછાયો” ગણાવ્યો છે. રવિવારે એક કાર્યક્રમને સંબોધતાં તેમણે RSS પર નાણાકીય ગેરરીતિઓના આરોપ લગાવ્યા અને તેના કાનૂની દરજ્જા પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. ખડગેએ કહ્યું કે ભાજપ પોતાની વિચારશક્તિ RSS પાસેથી લે છે અને તેથી રાજકીય વિરોધીઓએ ભાજપને બદલે સીધા RSS સામે લડવું જોઈએ.
“પડછાયાથી નહીં, શૈતાનથી લડો” — ખડગે
તેમણે કહ્યું હતું કે જો RSS ન હોત, તો ભાજપ, JD(S) કરતાં પણ ખરાબ હોત. હું લખીને આપવા તૈયાર છું — તે પ્રાદેશિક પાર્ટીઓ કરતાં પણ ખરાબ હોત.
તેમણે આગળ કહ્યું હતું કે આજે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ, તે શૈતાનના પડછાયાથી લડી રહ્યા છીએ. શૈતાનનો પડછાયો કોણ છે? તે ભાજપ છે. શૈતાન કોણ છે? તે RSS છે. જો આપણે પડછાયા સામે લડવાનું બંધ કરીને શૈતાન સામે લડીએ, તો દેશ આપોઆપ વધુ સારો બની જશે.
૨૫૦૦થી વધુ સંસ્થાઓનું નેટવર્ક
તેમણે RSS પર “મની લોન્ડરિંગ”માં સામેલ હોવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો અને તેના ફંડના સ્ત્રોત વિશે સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે સંગઠન સાથે જોડાયેલી ૨૫૦૦થી વધુ સંસ્થાઓનું નેટવર્ક છે, જેમાંથી કેટલીક અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડ જેવા દેશોમાં પણ કાર્યરત છે. તેમણે માગ કરી હતી કે અન્ય સંસ્થાઓ અને નાગરિકો પર લાગુ થતા કાનૂની અને બંધારણીય નિયમો RSS પર પણ લાગુ થવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું હતું કે RSS ઈચ્છે છે કે આપણે સારા નાગરિક બનીએ અને ઈન્કમ ટેક્સ ચૂકવીએ, પરંતુ તેઓ પોતે આમાંથી મુક્ત રહેવા માગે છે. આ કેવી રીતે શક્ય છે? આ અંગે સવાલ પૂછવા પડશે.
આજે નહીં તો કાલે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું જ પડશે
તેમણે કહ્યું હતું કે *મોહન ભાગવત કહે છે કે તેમને રજિસ્ટ્રેશનની જરૂર નથી, કારણ કે તેઓ વ્યક્તિઓનું સમૂહ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે હું વચન આપું છું — આજે નહીં તો કાલે તેમને રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું જ પડશે. હું કરાવીને રહીશ. જ્યાં સુધી કાયદો અને બંધારણ છે, ત્યાં સુધી આ થશે. માટે રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ અને કાનૂની રીતે સાચા રહેવાની જરૂર છે.