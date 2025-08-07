ડ્રગ્સ કેસમાં 10 વર્ષથી ફરાર પંજાબી ગાયક બાઝ સરનની ધરપકડ

હરિયાણાના સિરસા જિલ્લાના વતની પંજાબી ગાયક જગસીર સિંહ ઉર્ફે કાલા ઉર્ફે બાઝ સરનને 36.150 કિલો અફીણની દાણચોરીના જૂના કેસમાં નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. લાંબા સમયથી ફરાર રહેલા આ ગાયકની પોલીસે આખરે ધરપકડ કરી લીધી છે.
બાઝ સરનને 2016 માં આ કેસમાં ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ધરપકડથી બચવા માટે, તે પોતાની ઓળખ અને સ્થાન બદલતો હતો. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાને એક ઉભરતા ગાયક તરીકે રજૂ કર્યો અને યુટ્યુબ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ પર સારી ફેન ફોલોઇંગ મેળવી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેના 32 હજારથી વધુ ફોલોઅર્સ છે.
મે 2025 માં NCB એ તેને શોધવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું. દેશના અગ્રણી અખબારોમાં તેનો ફોટો અને માહિતી પ્રકાશિત થઈ હતી, અને તેની ધરપકડમાં મદદ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિને 50,000 રૂપિયાનું ઇનામ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઝુંબેશનું પરિણામ એ આવ્યું કે આખરે તેની ધરપકડ થઈ શકી.
તે ઘણા વર્ષો સુધી પોતાનું સ્થાન બદલતો રહ્યો
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બાઝ સરન છેલ્લા દાયકાથી દેશભરમાં વિવિધ સ્થળોએ છુપાઈને રહેતો હતો. તેણે માત્ર પોતાની ઓળખ જ બદલી ન હતી પરંતુ પોતાનું નામ અને દેખાવ બદલીને પોલીસ અને તપાસ એજન્સીઓને ચકમો આપવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો.
એનસીબીના ચંદીગઢ ઝોનલ યુનિટ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી
આ સમગ્ર કામગીરી એનસીબીના ચંદીગઢ ઝોનલ યુનિટ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ આ કાર્યવાહી હરિયાણાના સિરસામાં કરી હતી, જ્યાંથી બાઝ સરનને પકડવામાં આવ્યો હતો. ધરપકડ બાદ, તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાંથી તેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો. આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે જ્યારે તે કાયદાથી ભાગી રહ્યો હતો, તે જ સમયે તેણે તેના ગીતો અને વીડિયો દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર ખ્યાતિ મેળવી હતી.