પ્રયાગરાજ: મહાકુંભમાં સિલિન્ડર બ્લાસ્ટથી લાગી ભીષણ આગ

પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભ મેળાના સેક્ટર 5 માં આગ લાગી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિવેકાનંદ સેવા સમિતિ વારાણસીના તંબુમાં ભોજન રાંધતી વખતે આ આગ લાગી હતી. જોકે, આ વાતની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. આગ બીજા તંબુઓને પણ પોતાની ઝપેટમાં લઈ ગઈ, જેના કારણે તેમાં રાખેલા ગેસ સિલિન્ડરો બ્લાસ્ટ થવા લાગ્યા અને થોડી જ વારમાં 20 થી 25 તંબુ બળીને રાખ થઈ ગયા.

આગને કાબુમાં લેવા માટે છ ફાયર એન્જિન તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આગ ફેલાતી જ રહે છે. પોલીસ અને NDRFની ટીમો આગને કાબુમાં લેવા માટે આસપાસના વિસ્તારોને ખાલી કરાવી રહી છે. શાસ્ત્રી બ્રિજ અને રેલ્વે બ્રિજ વચ્ચેના વિસ્તારમાં આગ લાગી હતી. આ આખો વિસ્તાર મહા કુંભ મેળા વિસ્તારમાં આવે છે.

તંબુમાં રાખેલા સિલિન્ડરો એક પછી એક બ્લાસ્ટ થઈ રહ્યા હોવાથી આગ વધુ ગંભીર બની રહી છે. સિલિન્ડર બ્લાસ્ટને કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે. આગની ઘટના બાદ સમગ્ર મેળા વિસ્તારમાં અફડાતફડીનો માહોલ સર્જાયો હતો. લોકો આગગ્રસ્ત વિસ્તારમાંથી સુરક્ષિત સ્થળોએ સ્થળાંતર કરી રહ્યા છે.

Prayagraj, Uttar Pradesh: During #MahaKumbh2025, a massive fire breaks out in Sector 19, between Shastri Bridge and the Railway Bridge. Fire brigade vehicles are engaged in controlling the fire pic.twitter.com/XeAZV05TBg

— IANS (@ians_india) January 19, 2025