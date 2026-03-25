પશ્ચિમ બંગાળમાં નમાજ વિરુદ્ધ Vs પૂજા મુદ્દે રાજકીય ટકરાવ

કોલકાતાઃ જેમ-જેમ વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, તેમ-તેમ પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ અને સત્તારૂઢ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) વચ્ચે તીખી રાજકીય બોલાચાલી તેજ બની છે. ભાજપના નવા પ્રદેશપ્રમુખ નીતિન નવીને મમતા સરકાર પર બેવડા માપદંડ અપનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે રાજ્યમાં ધાર્મિક કાર્યક્રમોને મંજૂરી આપવા મામલે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે.
તેમણે કહ્યું હતું કે બંગાળમાં નમાજ અદા કરવાની સંપૂર્ણ છૂટ છે, પરંતુ પૂજા આયોજન કરવા અથવા પંડાલ લગાવવા માટે કોર્ટમાંથી મંજૂરી લેવી પડે છે. કોલકાતાના બહાર આવેલા દક્ષિણેશ્વર મંદિરમાં પૂજા કર્યા બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતાં તેમણે આ સ્થિતિને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવી. તેમણે કહ્યું હતું કે અહીં નમાજ માટે મંજૂરી છે, પરંતુ પૂજા અને પંડાલ માટે હાઇકોર્ટ પાસે પરવાનગી માગવી પડે છે. તેમણે આગળ કહ્યું હતું કે તેમણે દક્ષિણેશ્વરમાં રાજ્યના લોકોના કલ્યાણ તેમ જ ‘વિકસિત બંગાળ’ અને ‘સોનાર બાંગ્લા’ના નિર્માણ માટે દેવી પાસે પ્રાર્થના કરી હતી.
આગામી મહિને યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને નવીને મંગળવારે અનેક સંગઠનાત્મક અને વ્યૂહાત્મક બેઠકો યોજી પાર્ટીની તૈયારીઓ મજબૂત કરી હતી. ભાજપના રાજ્ય એકમનાં સૂત્રો મુજબ તેમની બે દિવસીય બંગાળ મુલાકાત માત્ર સામાન્ય સમીક્ષા માટે નહોતી, પરંતુ ચૂંટણીપ્રચારની નવી વ્યૂહરચના તૈયાર કરવા માટે કેન્દ્રીય નેતૃત્વના વિશાળ પ્રયાસોનો ભાગ હતી.
આ દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળનાં મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનર્જીએ ભાજપ, કેન્દ્ર સરકાર અને ચૂંટણી પંચ પર તીખો પ્રહાર કર્યો. બુધવારે ઉત્તર બંગાળના મૈનાગુડીમાં યોજાયેલી ચૂંટણી સભામાં તેમણે બંધારણીય સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કરીને લોકશાહી નબળી પાડવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાજપની આગેવાનીવાળી કેન્દ્ર સરકાર અને ચૂંટણી પંચ મતાધિકાર છીનવી લેવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે આગળનું પગલું રાષ્ટ્રીય નાગરિક રજિસ્ટર (NRC) લાગુ કરીને નાગરિકતા છીનવવાનો પ્રયાસ હોઈ શકે છે. તેમણે એ પણ કહ્યું કે SIR પ્રક્રિયા દ્વારા કેટલાક સમુદાયોને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાંથી બહાર રાખવામાં આવી રહ્યા છે.