PM મોદીએ લખનૌમાં ‘રાષ્ટ્ર પ્રેરણા સ્થળ’નું ઉદ્ઘાટન કર્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે લખનૌમાં ‘રાષ્ટ્ર પ્રેરણા સ્થળ’નું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ઉદ્ઘાટન દરમિયાન, તેમણે કહ્યું, “આજે, લખનૌની ભૂમિ એક નવી પ્રેરણા જોઈ રહી છે. હું રાષ્ટ્ર અને વિશ્વને મેરી ક્રિસમસની શુભેચ્છા પાઠવું છું. ભારતભરના લાખો ખ્રિસ્તી પરિવારો આજે આ તહેવાર ઉજવી રહ્યા છે. આપણે બધા ઈચ્છીએ છીએ કે નાતાલની ભાવના દરેકના જીવનમાં ખુશીઓ લાવે… 25 ડિસેમ્બર દેશના બે મહાન વ્યક્તિત્વો, ભારત રત્ન અટલ બિહારી વાજપેયી અને ભારત રત્ન મદન મોહન માલવિયાની જન્મજયંતિ પણ છે. આ બે મહાન પુરુષોએ ભારતની ઓળખ, એકતા અને ગૌરવનું રક્ષણ કર્યું અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ પર અમીટ છાપ છોડી.
LIVE: PM Shri @narendramodi inaugurates Rashtra Prerna Sthal in Lucknow to honour the ideals of former PM Vajpayee. https://t.co/bUrbwEK1pi
— BJP (@BJP4India) December 25, 2025
પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું, “25 ડિસેમ્બર મહારાજા બિજલી પાસીની જન્મજયંતિ પણ છે… એ પણ એક સંયોગ છે કે અટલ બિહારી વાજપેયીએ પોતે વર્ષ 2000 માં મહારાજા બિજલી પાસીના માનમાં ટપાલ ટિકિટ બહાર પાડી હતી.” આ શુભ દિવસે, હું માલવિયાજી, અટલજી અને મહારાજા બિજલી પાસીને મારી આદરપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું.
Pt. Deendayal Upadhyaya ji also gave the philosophy of Ekatm Manavvad (integral humanism), where the body, mind, intellect and soul all develop together.
I turned Deendayal ji’s dream into his own resolve.
-PM @narendramodi pic.twitter.com/O5Xu7JEzSP
— BJP (@BJP4India) December 25, 2025
ભાજપને કલમ 370 રદ કરવાનો ગર્વ છે – પીએમ મોદી
પીએમ મોદી વધુમાં કહ્યું, “૩૦ એકરથી વધુ જમીન પર ફેલાયેલી આ પ્રેરણા સ્થળ દાયકાઓથી કચરામાં ઢંકાયેલી હતી. છેલ્લા ત્રણ વર્ષોમાં તેને સંપૂર્ણપણે સાફ કરવામાં આવી છે. હું આ પ્રોજેક્ટમાં સામેલ તમામ કામદારો, કારીગરો, આયોજકો તેમજ મુખ્યમંત્રી યોગીજી અને તેમની આખી ટીમને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ ભારતમાં બે બંધારણ, બે ધ્વજ અને બે રાષ્ટ્રપ્રમુખોની વ્યવસ્થાને નકારી કાઢી હતી. સ્વતંત્રતા પછી પણ, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આ વ્યવસ્થાએ ભારતની અખંડિતતા માટે મોટો પડકાર ઉભો કર્યો હતો.” ભાજપને ગર્વ છે કે અમારી સરકારને કલમ ૩૭૦ ની દિવાલ તોડવાની તક મળી…’
મને રાષ્ટ્રીય પ્રેરણા સ્થળનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું – પીએમ મોદી
પીએમ મોદીએ કહ્યું, “થોડા સમય પહેલા, મને રાષ્ટ્રીય પ્રેરણા સ્થળનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું. રાષ્ટ્રીય પ્રેરણાનું આ કેન્દ્ર તે દ્રષ્ટિકોણને પ્રતિબિંબિત કરે છે જેણે ભારતને આત્મસન્માન, એકતા અને સેવાના માર્ગ પર દોરી ગયું છે. ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી, પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય અને અટલ બિહારી વાજપેયીની ઉંચી પ્રતિમાઓ જેટલી ભવ્ય છે તેટલી જ પ્રેરણાદાયક પણ છે. આ રાષ્ટ્રીય પ્રેરણા સ્થળ આપણને સંદેશ આપે છે કે આપણે જે પણ પગલું લઈએ છીએ, દરેક પ્રયાસ રાષ્ટ્રનિર્માણ માટે સમર્પિત હોવો જોઈએ. બધાના સામૂહિક પ્રયાસો વિકસિત ભારત માટેના સંકલ્પને પૂર્ણ કરશે. હું લખનૌ, ઉત્તર પ્રદેશ અને સમગ્ર દેશને પ્રેરણાના આ આધુનિક સ્થળ માટે અભિનંદન આપું છું.