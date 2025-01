PM મોદીએ 65 લાખ પ્રોપર્ટી કાર્ડનું વિતરણ કર્યું

PM મોદીએ શનિવારે 65 લાખથી વધુ પરિવારોને માલિકી કાર્ડનું વિતરણ કર્યું. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે માલિકી યોજના આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટે માર્ગ ખોલશે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આજનો દિવસ દેશના ગામડાઓ અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર માટે ખૂબ જ ઐતિહાસિક દિવસ છે. આ યોજના ગ્રામ વ્યવસ્થાપનમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે.

Speaking at the distribution of property cards under SVAMITVA scheme. https://t.co/9J04CE9iiA

