PM મોદીએ પાકિસ્તાન સામેની જીત બદલ ટીમ ઈન્ડિયાને આપી શુભકામના

વર્લ્ડકપના મહામુકાબલામાં ભારતે પાકિસ્તાનને શરમજનક રીતે હરાવ્યું છે. આ હાઈવોલ્ટેજ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાને સામે 7 વિકેટે શાનદાર જીત મેળવી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મુંબઈમાં 141માં આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિના સત્રનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ દરમિયાન તેણે વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ટીમ ઈન્ડિયાને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે 40 વર્ષના ગાળા બાદ ભારતમાં IOC સત્રનું આયોજન કરવું અમારા માટે ગર્વની વાત છે. પીએમએ કહ્યું, હું પાકિસ્તાન સામેની આ ઐતિહાસિક જીત માટે ટીમ ઈન્ડિયા અને તમામ ભારતીયોને અભિનંદન આપું છું. ભારતે ખૂબ જ શાનદાર જીત હાંસલ કરી છે. રમતગમત એ ભારતીય સંસ્કૃતિનો મહત્વનો ભાગ રહ્યો છે. જો તમે ભારતના ગામડાઓમાં જાવ તો તમને જોવા મળશે કે દરેક તહેવાર રમત-ગમત વિના અધૂરો છે. આપણે ભારતીયો માત્ર રમતપ્રેમી જ નથી. તેમણે કહ્યું, ભારત આપણા દેશમાં ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવા માટે ઉત્સાહિત છે. ભારત 2036માં ઓલિમ્પિકનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરવાના તેના પ્રયાસોમાં કોઈ કસર છોડશે નહીં, આ 140 કરોડ ભારતીયોનું વર્ષો જૂનું સપનું છે. ભારત આ ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યું છે.

Team India all the way!

A great win today in Ahmedabad, powered by all round excellence.

Congratulations to the team and best wishes for the matches ahead.

