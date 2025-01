પાકિસ્તાનને સિંધુ નદીમાં મળ્યો સોનાનો મોટો ભંડાર

નવી દિલ્હીઃ ભારતની પાસે આશરે 876 ટન ગોલ્ડ રિઝર્વ છે, ત્યારે પડોશી દેશ પાકિસ્તાનના હાથે જેકપોટ લાગ્યો છે. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પાકિસ્તાને સિંધુ નદીમાં મોટા સોનાના રિઝર્વની શોધ કરી છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર પાકિસ્તાનના ભૂવૈજ્ઞાનિક સર્વેક્ષણે (GSPએ) આસરે 32.6 મેટ્રિક ટન સોનાના ભંડારની શેધ કરી છે. પાકિસ્તાનમાં પંજાબ રાજ્યના ભૂતપૂર્વ ખાણકામ મંત્રી ઈબ્રાહિમ હસન મુરાદે એટોક શહેરમાં 2 અબજ ડોલર (17,000 કરોડ રૂપિયા)ના સોનાનો ભંડાર મળ્યો હોવાનો દાવો કર્યો છે. હસન મુરાદના જણાવ્યા અનુસાર એટોકમાં 32 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં 32,658 કિલો (28 લાખ તોલા) સોનાનો ભંડાર મળી આવ્યો છે. એક અહેવાલ અનુસાર આ મોટા સોનાના ભડારની અંદાજિત કિંમત આશરે 600 અબજ પાકિસ્તાની રૂપિયા છે.

